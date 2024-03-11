Сегодня, 11 марта, глава региона Виктор Томенко оценил готовность нового объекта образования, построенного в Барнауле в рамках нацпроекта «Образование»: нового корпуса школы № 98 во Власихе. Также в мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правительства края Юрий Абдулаев, глава города Вячеслав Франк, заместитель главы администрации города по социальной политике Александр Артемов и руководители министерства образования Алтайского края.

В новой школе будут учиться дети, проживающие и во Власихе, и в поселке Октябрьский города Барнаула.

Виктор Томенко осмотрел новый корпус, оценил готовность к началу учебного процесса, пообщался с коллективом.

Он отметил, что жители села и поселка долго ждали завершения работ.

«Ежегодно количество учеников в школе растет, за последние 5 лет оно увеличилось на 250 человек. Теперь в ней занимаются около 1400 ребят, только первоклассников — 180 человек. К сожалению, не всегда процесс строительства идет просто. В случае со школой во Власихе подрядчик — ООО «ГПО №1» — сорвал сроки, не выполнил взятые на себя обязательства. Контракт с ним был расторгнут, компания теперь в реестре недобросовестных поставщиков, ей начислены пени. Новый подрядчик — ООО «СМК-22» — сделал все необходимое и завершил работы. Спортивный и актовый залы, учебные кабинеты — всё оснащено современным оборудованием. В итоге получилась школа, которая может быть примером и для последующих наших проектов в сфере образования», – рассказал Губернатор.

Глава города Вячеслав Франк поблагодарил Губернатора Виктора Томенко за поддержку и возможность строить в Барнауле новые школы. Он отметил, что последние 5 лет в краевой столице на эти цели было направлено 27 млрд. рублей.

Стоит отметить, что с начала года это уже второй завершенный крупный проект в сфере образования в Алтайском крае. Недавно была открыта школа в Повалихе Первомайского района. В плане капремонта в крае еще 14 школ. Кроме того, в этом году благодаря федеральной поддержке ведется строительство четырех школ: в Боровихе Первомайского района, в Орлово Немецкого национального района, в Шарчино Тюменцевского района, в Покровке Родинского района. А еще продолжаем возводить школу в Ларичихе Тальменского района и в Индустриальном районе Барнаула.

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