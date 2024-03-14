реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Свой среди чужих: на алтайской трассе заметили одинокого верблюда

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Свой среди чужих: на алтайской трассе заметили одинокого верблюда

Как утверждают местные жители, животное находится на “самовыгуле”

Появление верблюдов на алтайских трассах перестает удивлять. В группе ВКонтакте “Барнаул 22” сообщают об очередном двугорбом. С Каменской трассы в сторону Баево на 21 километре сидит верблюд, пишут очевидцы. Одни водители останавливаются, чтобы сфотографироваться с ним, другие – переживают за судьбу животного. 

– Горбов считай нет, ребра торчат – эдак он с голодухи и окочуриться может, – состояние верблюда у многих вызвало опасения.

– Он на самовыгуле, и не нужно панику разводить, – предупредили другие. 

– Очередной фермер бестолковый, всегда они у него на самовыгуле.

– Проезжаю по этой дороге. Многие знают, кто в той стороне живет, про верблюда. 

– Цирк уехал, а верблюд остался.

Беспокойство о том, что верблюд замерзнет на трассе, знающие люди посчитали напрасным. Пояснив, что двугорбые верблюды, в отличие от африканских и аравийских одногорбых, живут в Центральной Азии, где резко континентальный климат с очень холодными зимами.

– Так что при случае верблюд может спокойно ночевать в любой мороз, прямо на снегу, главное – чтобы было укрытие от ветра.Поэтому зимой их отпускают на волю, они сами ищут себе пропитание, а по весне возвращаются к хозяевам, – пишут  в комментариях. – Верблюдов можно встретить еще в Кулундинском районе, и ни одного. Так что поводов для грусти нет. Каждый год так!

Фото: ВКонтакте “Барнаул22”

Местные жители подтверждают – верблюды пасутся в этой местности уже несколько лет, они домашние.

– И который год одно и то же, ему отписываться приходится. Кто-то держит коров, а кто-то верблюдов, которые, кстати на полноправной основе у нас живут как с/х животные в Горном Алтае, ближе к границе с Монголией. И никого там не удивляют.

погода в районе , погода в крае ,

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Украинский БПЛА атаковал автомобиль в белгородском селе, есть пострадавшие

Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото Дрон-камикадзе…

В Махачкале ветер сорвал крышу школы

Падение кровли со здания школы в Махачкале. 14 марта 2024…

Под Новосибирском завели дело на мать за ненадлежащее обращение…

Автомобиль полиции. Архивное фото Уголовное дело завели в Новосибирской области…

ВСУ атаковали дроном-камикадзе жилой дом в Новой Каховке

Последствия атаки дронами-камикадзе жилого дома в Новой Каховке Украинские войска…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp