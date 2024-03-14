Свой среди чужих: на алтайской трассе заметили одинокого верблюда

Как утверждают местные жители, животное находится на “самовыгуле”

Появление верблюдов на алтайских трассах перестает удивлять. В группе ВКонтакте “Барнаул 22” сообщают об очередном двугорбом. С Каменской трассы в сторону Баево на 21 километре сидит верблюд, пишут очевидцы. Одни водители останавливаются, чтобы сфотографироваться с ним, другие – переживают за судьбу животного.

– Горбов считай нет, ребра торчат – эдак он с голодухи и окочуриться может, – состояние верблюда у многих вызвало опасения. – Он на самовыгуле, и не нужно панику разводить, – предупредили другие. – Очередной фермер бестолковый, всегда они у него на самовыгуле. – Проезжаю по этой дороге. Многие знают, кто в той стороне живет, про верблюда. – Цирк уехал, а верблюд остался.

Беспокойство о том, что верблюд замерзнет на трассе, знающие люди посчитали напрасным. Пояснив, что двугорбые верблюды, в отличие от африканских и аравийских одногорбых, живут в Центральной Азии, где резко континентальный климат с очень холодными зимами.

– Так что при случае верблюд может спокойно ночевать в любой мороз, прямо на снегу, главное – чтобы было укрытие от ветра.Поэтому зимой их отпускают на волю, они сами ищут себе пропитание, а по весне возвращаются к хозяевам, – пишут в комментариях. – Верблюдов можно встретить еще в Кулундинском районе, и ни одного. Так что поводов для грусти нет. Каждый год так!

Фото: ВКонтакте “Барнаул22”

Местные жители подтверждают – верблюды пасутся в этой местности уже несколько лет, они домашние.

– И который год одно и то же, ему отписываться приходится. Кто-то держит коров, а кто-то верблюдов, которые, кстати на полноправной основе у нас живут как с/х животные в Горном Алтае, ближе к границе с Монголией. И никого там не удивляют.

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Взято отсюда