«Свой вес узнаю на грузовых весах»: как живет девушка, которая весит 242 килограмма

Привычные для обычных людей вещи для нее становятся целым испытанием

10 марта 2024, 18:0093Написать комментарий

Пока некоторые девушки плачут над тем, что за зиму набрали пару лишних килограммов, другие уже устали рыдать над своим весом. Когда стрелка весов переваливает за 200 кг, слезами здесь точно не поможешь. И Алена Костюк из подмосковного Подольска знает об этом на собственном опыте. Еще в школьные годы она заметно выделялась среди одноклассников, а сегодня тысячу раз подумает, прежде чем выйти из дома. Даже машину себе она выбирает не ту, что понравится, а ту, в которую она сможет поместиться.

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— Постоянное обзывание — в детском саду, в школе — жирной, толстой, сначала было тяжело, но годам к 16 осознала, приняла себя такой, какая есть, и начала сама шутить над своим весом, участвовала в КВН и шутила над этим. Вес тогда был 110–120 килограммов. Для меня это был комфортный вес.

Ближе к двадцати годам Алене стало не до шуток. Если в школьные годы она занималась спортом (больше всего любила баскетбол), то после выпускного забросила активные занятия, и вес стал прибавляться. Еще одним ударом для девушки стало рождение сестры и брата — оставшись без внимания родителей, которого у единственной дочери обычно было с избытком, Алена стала заедать стресс.

— Может быть, в этом тоже причина того, что я сейчас такая. Но маму не могу винить. У нее родился потом второй ребенок, третий через два года. Может быть, она уделяла им больше внимания, чем мне, — считает Алена.

Дошло до того, что вес Алены добрался до отметки в 242 килограмма, а обхват талии стал 196 сантиметров. Из-за таких габаритов у совсем молодой девушки появились совсем не юношеские проблемы: на работе (Алена работает бариста) для нее шьют отдельную униформу, потому что подходящего размера нет, также ей нелегко найти зимнюю одежду.

— И я хожу в одной и той же куртке лет семь уже. Она уже не застегивается. Я, получается, нараспашку хожу, — признается Алена.

Избыточный вес мешает Алене буквально во всем. Ей бывает тяжело встать с кровати, и самые обычные вещи становятся для нее невозможными.

— В больницы заходишь — бахилы не могу надеть. Снимаю кроссовки, потом надеваю на них бахилы и надеваю кроссовок, — объясняет девушка. — Я сдавала ЭКГ, легла на кушетку, и когда надо было уже вставать, кушетка просто сложилась пополам.

В конце концов Алена оказалась на грани отчаяния и закрылась в себе. Желание выходить куда-то из дома у нее полностью пропало.

— Встречают по обложке. Ну куда вот я выйду погуляю? Все ж на меня смотрят, обращают внимание. Я не хочу никуда выходить из-за этого, — говорит Алена. — Так же я работаю. Все же тоже смотрят на это — вот, смотри, там жирная. Обращают внимание. Это же всё воспринимаешь на себя. Из-за этого самооценки нет полностью. Последние год-полтора есть мысли о том, что в какой-то момент станет вообще тяжело, и ты не сможешь ни подняться с кровати, ни пойти на работу. И кто будет ухаживать? Кому я нужна? Ты лежишь иногда с мыслями, зачем тебе вообще всё это надо? Ну, зачем ты живешь? Может, без тебя бы было лучше?

Несмотря на десятки вопросов к себе, Алена руки не опускает. Она мечтает жить, как обычный человек, а главное, чтобы ей наконец-то стали гордиться родители.

— Хочется быть красивой, полюбить себя, убрать второй подбородок, висячий живот. Чтобы меня не стыдились родители, что у них такая дочь. Что она в какой-то момент сдалась, что она не может завести семью, не может полюбить себя. Возможно, если бы я полюбила себя, то я бы изменила свое тело, — признается девушка. — Не хочется винить родителей. Я же уже взрослый человек. Я должна сама за свои поступки отвечать.

Чтобы было проще отвечать за свои поступки, Алене необходим был кто-то, кто бы ее контролировал. Но поблизости такого человека не оказалось, и она решила попробовать свои силы в разных телевизионных проектах, создатели которых обещали участникам эффективные программы для похудения. Сперва отправляла свою анкету на шоу «Взвешенные и счастливые люди» (12+), но там, видимо, решили, что не потянут такую участницу. В 2023 году объявили кастинг в другое шоу — «Большие девочки» (16+). И Алена, особенно ни на что не рассчитывая, отправила анкету во второй раз.

— И вот в конце мая я поехала на очный кастинг в Москву. Выйдя с очного кастинга, сказала сестре, что я не хочу на проект, не потому что боюсь, а потому что все обо мне узнают, узнают мои скелеты, коллеги, родственники, друзья, сама я узнаю себя и увижу себя такой, какой никогда не хотела видеть и принимать, — признается Алена. — После очного кастинга ждала еще почти полтора месяца, и назначают мне медобследование. Жду результатов, и тут мне присылают список вещей и дату. И тут у меня ступор, я не понимаю что происходит. Звоню, говорят: Алена, поздравляю, вы в проекте. Мои эмоции в тот момент? Ну, слезы, это мое обычное состояние. Это последний шанс изменить свою жизнь. Жить жизнь.

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10.03.2024