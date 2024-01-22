Белый дом настоятельно рекомендовал Зеленскому совершить перестановки в кабмине

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его поездки в Вашингтон настоятельно рекомендовали провести перестановки в кабмине, назначив посла страны в США Оксану Маркарову на пост премьера. Как сообщает телеканал “360” со ссылкой на пресс-бюро службы, об этом заявил директор СВР Сергей Нарышкин.

По его словам, таким образом Белый дом начал формировать на Украине колониальную администрацию. Он сравнил современных американских советников в ключевых украинских ведомствах с “политическими агентами” в колониях Британской империи. Глава СВР добавил, что администрация под контролем США будет состоять из прошедших обучение в странах Запада украинцев, которые присягнули интересам Соединенных Штатов.

Нарышкин также отметил, что сейчас американцы продвигают на должность министра финансов замглавы Минфина Александра Каву – он учился в Гарварде. А на пост министра экономики рекомендовали нынешнего замглавы этого ведомства Тараса Качку, учившегося в Польше.

Горняк22



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