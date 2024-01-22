реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

СВР: США начали создавать на Украине колониальную администрацию

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Белый дом настоятельно рекомендовал Зеленскому совершить перестановки в кабмине

СВР: США начали создавать на Украине колониальную администрацию

Фото: unsplash.com

Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его поездки в Вашингтон настоятельно рекомендовали провести перестановки в кабмине, назначив посла страны в США Оксану Маркарову на пост премьера. Как сообщает телеканал “360” со ссылкой на пресс-бюро службы, об этом заявил директор СВР Сергей Нарышкин.

По его словам, таким образом Белый дом начал формировать на Украине колониальную администрацию. Он сравнил современных американских советников в ключевых украинских ведомствах с “политическими агентами” в колониях Британской империи. Глава СВР добавил, что администрация под контролем США будет состоять из прошедших обучение в странах Запада украинцев, которые присягнули интересам Соединенных Штатов.

Нарышкин также отметил, что сейчас американцы продвигают на должность министра финансов замглавы Минфина Александра Каву – он учился в Гарварде. А на пост министра экономики рекомендовали нынешнего замглавы этого ведомства Тараса Качку, учившегося в Польше.

Горняк22

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

В Алтайском крае за год снизился уровень преступности

22.01.2024

Thumbnail
Интересное

В Алтайском крае выросло число социальных предпринимателей

22.01.2024

Thumbnail
Интересное

Баскетболисты Барнаула сыграли в Ростове-на-Дону с местным БК БАРС-РГЭУ

22.01.2024

Thumbnail
Интересное

Певица Ольга Серябкина показала, как выглядит ее лицо без макияжа

22.01.2024

 Интересное

Диетолог назвала мусорные продукты, которые вредят здоровью и мешают худеть

22.01.2024

 Интересное

Парфюм с запахом Алтая начали продавать в магазинах: чем он пахнет

22.01.2024

 Интересное

Что за новое экстремальное шоу Выжить в Самарканде и кто первый из него выбыл

22.01.2024

 Интересное

Врач назвала известный препарат от насморка, который смертельно опасен для детей

22.01.2024

 Интересное

Режим черного неба в Барнауле и Бийске продлили на три дня

22.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске