Священник рассказал об ошибках верующих в Великий пост

Православными себя считают больше 66% россиян

Купола церкви / Фото: pxhere.com/ru/photo/842073

Священник рассказал о том, какие ошибки совершают верующие в Великий пост. Об этом сообщает РИА Новости.

Великий пост, самый продолжительный из всех, не отличается чрезмерной строгостью. Вместо того чтобы отказываться от пищи, верующие придерживаются дневного рациона без масла, заменяя животные продукты растительными, не подвергающимися термической обработке.

Вино разрешено только в субботу и воскресенье. Каноны Церкви освобождают от соблюдения поста больных, беременных и кормящих женщин, а употребление алкоголя считается ошибкой. Детей старше семи лет рекомендуется приобщать к постному питанию постепенно.

В современном мире пост предполагает возвращение к реальности, особенно если человек много времени проводит в интернете. На это время стоит полностью исключить просмотр контента в социальных сетях, поскольку частое взаимодействие с гаджетами – это ошибка. Пост также подразумевает общение с реальными людьми, что нельзя упускать.

Отмечается, что более 66% россиян считают себя православными.

новости Локтевский



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