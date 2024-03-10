Свыше 10 тыс. пожаров произошло за первые два месяца года из-за электроприборов

451 человек погиб

В России за первые два месяца 2024 года из-за электроприборов произошло 10 176 пожаров и 451 человек погиб, сообщает МЧС России.

В ведомстве напомнили: загорается все, что питается от электричества.

Основные правила пользования электроприборами:

не оставлять без присмотра работающую плиту;

следить за состоянием электроприборов;

ремонтировать электроприборы у профессионалов;

отключать все от сети при уходе из дома.

Кроме того, рекомендуется иметь дома огнетушитель и пожарный извещатель.

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Взято отсюда