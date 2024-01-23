Свыше 250 млрд руб. выделили сибирским регионам в 2023 году на нацпроекты

Было построено и модернизировано более 300 соцобъектов, благоустроено почти 1,5 тыс. общественных пространств

Свыше 250 млрд рублей было выделено в 2023 году на реализацию национальных проектов в сибирских регионах, сообщает администрация Бийска.

На указанные средства было построено и модернизировано более 300 соцобъектов, отремонтировано 2,5 тыс. км дорог. Кроме того, 37 тысяч человек переселили из аварийного жилья и благоустроили почти 1,5 тыс. общественных пространств.

Что касается Алтайского края, в минувшем году в регионе по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроили 184 объекта.

Приоритетными направлениями развития в 2024 году остаются: доступность здравоохранения, реконструкция дорожных объектов, качество и стоимость услуг ЖКХ.

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