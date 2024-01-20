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Свыше 400 новогодних елок сдали барнаульцы

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Свыше 400 новогодних елок сдали барнаульцы

20 января в Барнауле прошла акция по сбору и переработке новогодних деревьев «Елки палки».

Мероприятие организовала общественная организация «Мусора.Больше.Нет» совместно с комитетом по благоустройству Барнаула, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Горожане сдавали «новогодних красавиц» на пяти пунктах. Все собранные елки будут переданы на Павловский деревообрабатывающий комбинат для производства плит MDF.

В этом году в ходе акции было собрано более 400 хвойных деревьев.

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Взято отсюда.

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