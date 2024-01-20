Свыше 97 тысяч цветов, ввозимых из-за рубежа, проверили в Алтайском крае

С 1 по 18 января сотрудники регионального Управления Россельхознадзора проверили 97 251 штук горшечных растений и срезов цветов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество увеличилось более чем в 6 раз. Продукция в первой половине января поступила на территорию Алтайского края из Республики Казахстан и Кыргызской Республики.

Также за этот период было проконтролировано 877 тонн ввозимой в Алтайский край импортной подкарантинной продукции. Это лук, морковь, орехи, огурцы, томаты, яблоки, клубника и др.

Ввоз продукции, не соответствующей требованиям фитосанитарного законодательства, был запрещен, груз возвращен отправителям. Всего с начала 2024 года было возвращено 19 тонн мандаринов и 16 тонн огурцов.

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