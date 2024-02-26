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Суд Барнаула вынес приговор мужчине, который признан виновным в убийстве супруги

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Суд Барнаула вынес приговор мужчине, который признан виновным в убийстве супруги

Мужчина пытался замаскировать преступление под безвестное исчезновение

Суд Барнаула вынес приговор в отношении местного жителя, который признан виновным в убийстве своей бывшей супруги, сообщает СК прокуратура Алтайского края. 

Установлено, что в ночь с 4 на 5 января 2023 года у женщины произошел конфликт с ее бывшим мужем из-за того, что тот не желал выселяться из квартиры, несмотря на официальный развод.

В результате ссоры осужденный задушил женщину, отнес тело на крышу дома и присыпал снегом. Также он избавился от ее вещей и телефона, чтобы замаскировать преступление под безвестное исчезновение и подал заявление в полицию.

В результате правоохранители выяснили, что женщина из дома не выходила, а в ходе дальнейших действий тело ее удалось обнаружить.

Как сообщила Юлия Богданова, прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Алтайского края суд приговорил виновного к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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Взято отсюда

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