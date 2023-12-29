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Суд оштрафовал Ивлееву за организацию «голой вечеринки»

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Ей придется заплатить 100 тысяч рублей

Суд оштрафовал Ивлееву за организацию «голой вечеринки»

Суд в Москве оштрафовал блогера и телеведущую Анастасию Ивлееву за организацию «голой вечеринки» в клубе «Мутабор». Как сообщает пресс-служба Московских судов общей юрисдикции, постановление вынес Лефортовский районный суд города Москвы. Ивлееву обвинили в организации массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка (ст. 20.2.2 КоАП РФ)

— В ходе вечеринки были допущены нарушения общественного порядка в виде нахождения граждан в голом, оскорбляющем человеческое достоинство виде, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, нецензурная брань в общественном месте, — сообщает пресс-служба.

Суд назначил Ивлеевой в качестве наказания административный штраф в размере 100 тысяч рублей

Настя Ивлеева устроила две вечеринки в московском клубе Mutabor, на обеих был дресс-код almost Naked («почти голые»). На первой тусовке собрались селебрити — Джиган, Лолита, Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Дима Билан и другие. На вторую же, публичную, мог прийти любой желающий по билету.

Хотя первая вечеринка и была закрытой, фото оттуда попали в соцсети и СМИ, после чего у знаменитостей начались проблемы: рэпера Vacio, который пришел в одном носке на половом органе, арестовали на 15 суток, сайт Филиппа Киркорова заблокировали, а у Лолиты Милявской отменяются концерты. Участники вечеринки один за другим приносят извинения, выступила с ними и сама Анастасия.

Известно, что в суд также поступил коллективный иск к Анастасии Ивлеевой с требованием выплатить один миллиард рублей, чтобы компенсировать моральный вред. Кроме того, ей заинтересовалась налоговая — как сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, 26 декабря ФНС начала выездную проверку по материалам ГУЭБиПК МВД России. По данным Мизулиной, проверка «имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела».

Взято Источник
30.12.2023

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