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Суд оставил без рассмотрения иск о взыскании с алтайского завода 4 млрд рублей

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Шинный завод "Нортек" Фото: Виталий Барабаш

Заявление подали в суд еще в июле прошлого года, но с тех пор его рассмотрение откладывалось. Речь шла о взыскании долга по договору аренды недвижимого имущества

Арбитражный суд Москвы оставил без рассмотрения иск московской компании “Бизнес квартал Новь” к производителю шин “Нортек” (бывший Алтайский шинный комбинат), сообщает “Коммерсант”. Фирма требовала с предприятия более 4 млрд рублей задолженности.

В определении суда уточняется, что третье лицо в процессе – Кирилл Васильев – указал в заседании на наличие оснований для отказа в удовлетворении требований, а также на фальсификацию доказательств.

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