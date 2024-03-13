Суд оставил Яну Троянову* в статусе иноагента

Актриса Яна Троянова не смогла оспорить свой статус иноагента в суде

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск актрисы Яны Трояновой* к Минюсту РФ с просьбой снять с нее статус иностранного агента. Об этом ТАСС сообщили в суде.

“Судом отказано в удовлетворении иска Трояновой к Министерству юстиции России”, – сказала собеседница агентства.

Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Минюст пояснил, что основанием для присвоения статуса иноагента стал тот факт, что Троянова “распространяла недостоверную информацию” о решениях и политике российских властей, а также выступала против СВО на Украине. В Министерстве также отметили, что актриса осуществляла действия, “направленные на формирование негативного образа” России и вооруженных сил страны, в том числе принимала участие на информационных площадках, “предоставляемых иностранными СМИ”, пишет “Коммерсантъ”.

Актриса театра и кино Яна Троянова известна широкому зрителю по фильмам “Страна Оз”, “Кококо” и сериалу “Ольга”.

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