реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Суд оставил Яну Троянову* в статусе иноагента

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Суд оставил Яну Троянову* в статусе иноагента

Актриса Яна Троянова не смогла оспорить свой статус иноагента в суде

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск актрисы Яны Трояновой* к Минюсту РФ с просьбой снять с нее статус иностранного агента. Об этом ТАСС сообщили в суде.

“Судом отказано в удовлетворении иска Трояновой к Министерству юстиции России”, – сказала собеседница агентства.

Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Минюст пояснил, что основанием для присвоения статуса иноагента стал тот факт, что Троянова “распространяла недостоверную информацию” о решениях и политике российских властей, а также выступала против СВО на Украине. В Министерстве также отметили, что актриса осуществляла действия, “направленные на формирование негативного образа” России и вооруженных сил страны, в том числе принимала участие на информационных площадках, “предоставляемых иностранными СМИ”, пишет “Коммерсантъ”.

Актриса театра и кино Яна Троянова известна широкому зрителю по фильмам “Страна Оз”, “Кококо” и сериалу “Ольга”.

погода , прогноз погоды на 10 дней ,

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
МЧС опровергло сообщения об эвакуации жителей Белгородской области

МЧС опровергло сообщения об эвакуации жителей Белгородской области

Железобетонное модульное сооружение для защиты населения от обстрелов в центре…

В Луганске локализовали природный пожар

В Луганске локализовали природный пожар

Сотрудник МЧС России. Архивное фото Спасатели локализовали природный пожар в…

В Луганске потушили природный пожар

В Луганске потушили природный пожар

Сотрудник спасательной службы МЧС России. Архивное фото Спасатели полностью ликвидировали…

В Новгороде фермера будут судить за издевательство над коровами

В Новгороде фермера будут судить за издевательство над коровами

Автомобиль полиции. Архивное фото Новгородскому фермеру грозит уголовная ответственность за…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp