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Суд отказался заблокировать YouTube-канал Ивлеевой

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Суд отказался заблокировать YouTube-канал Ивлеевой

Анастасия Ивлеева Фото: vk.com/ivleeva360

Суд решил, что информация, которая упоминается в роликах на канале Ивлеевой, не затрагивает интересы истца. Кроме того, видео имеют маркировку 18+

Суд в Москве отказался заблокировать YouTube-канал блогера Анастасии Ивлеевой после скандала с “голой” вечеринкой. С иском обратился общественник Александр Морозов, сообщает MK.ru.

Морозов потребовал заблокировать канал Ивлеевой из-за ненормативной лексики в некоторых ее роликах, обязать ее принести извинения и запретить заниматься публичной деятельностью. Кроме того, он потребовал взыскать с нее 10 млн рублей.

Общественник перед обращением в суд просмотрел 84 ролика на канале блогера. Однако по решению суда его иск был отклонен в полном объеме.

Напомним, после скандальной “голой” вечеринке ее организатора Анастасию Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей. Кроме того, ФНС России начала выездную налоговую проверку блогера.

Взято отсюда

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