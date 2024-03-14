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Суд отложил вынесение приговора уроженке Алтайского края Марине Раковой

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Суд отложил вынесение приговора уроженке Алтайского края Марине Раковой

Марина Ракова Фото: Telegram-канал "Московские суды общей юрисдикции"

Оглашение приговора отложили на следующую неделю. Напомним, что экс-чиновнице предъявляется несколько обвинений в мошенничестве

Оглашение приговора бывшему замминистра просвещения Марине Раковой перенесли, сообщает “Коммерсант FM” со ссылкой на адвоката одного из фигурантов дела.

Вынесение приговора отложили до 19 марта.

Как отметил Telegram-канал Mash, переноса обвиняемая не ожидала и пришла готовой отправиться в колонию.

“В пуховике Burberry примерно за 150к рублей и с сумкой Hermes стоимостью около миллиона рублей. Вдобавок: серёжки с драгоценными камнями”, – заметили корреспонденты издания.

Напомним, уроженку Алтайского края Марину Ракову обвиняют в нескольких эпизодах мошенничества. Первый связан с хищением средств в рамках реализации федерального проекта “Учитель будущего”. Второй касается хищения денег у РАНХиГС через фиктивное трудоустройство сотрудников в вуз.

Прокуратура требовала приговорить Ракову к восьми годам колонии.

Взято отсюда

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