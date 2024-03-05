Суд приговорил бывшего владельца банка “Югра” к девяти годам колонии за растрату

Трое его подельников также признаны виновными в особо крупной растрате

Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего владельца банка “Югра” Алексея Хотина к девяти годам лишения свободы по делу о растрате более 23 млрд рублей, пишет ТАСС со ссылкой на информацию корреспондента из зала суда.

“Суд признал Хотина А. Ю. виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием в колонии общего режима”, – говорится в тексте приговора суда.

Прокуратура просила осудить Хотина на 9 лет и 10 месяцев лишения свободы.

Трое других фигурантов дела также признаны виновными в особо крупной растрате.

Директору филиала “Югры” в Москве Нине Черновой судья Ольга Багрова назначила наказание в виде шести лет колонии общего режима.

Бывший председатель правления “Югры” Дмитрий Шиляев получил восемь лет колонии общего режима.

Экс-президент банка Алексей Нефедов осужден на 8,5 года общего режима.

Подсудимых взяли под стражу в зале суда. Вину никто из них не признает.

По информации прокурора, Хотин запланировал похитить деньги вкладчиков банка в 2014 году. Занимая руководящую должность, он создал условия для выдачи невозвратных кредитов, обеспечил одобрение соответствующих кредитных договоров советом директоров банка и его кредитным комитетом.

В свою очередь Нефедов отвечал за поступление заявок на кредиты со стороны трех подконтрольных ему юридических лиц.

Под контролем Шиляева находились подписание договоров поручительства и залога заемщиками, а также реализация операций подмены ликвидного имущества банка на неликвидное.

Параллельно глава московского филиала “Югры” Чернова организовывала проведение сомнительных сделок на уровне московского представительства банка.

В результате противоправных действий группы, как утверждает сторона обвинения, было похищено 23 млрд 627 млн рублей.

У банка “Югра” в 2017 году была отозвана лицензия. Потерпевшей стороной выступает Агентство по страхованию вкладов.

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Взято отсюда