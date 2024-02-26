Константин Падун Фото: "Толк"

Сторона обвинения просила для Падуна 9 лет и 10 месяцев. В итоге суд приговорил его к 9 годам колонии строгого режима и отверг версию об “аморальной” жене

26 февраля Ленинский районный суд Барнаула вынес приговор Константину Падуну, обвиняемому в убийстве бывшей супруги. Об этом сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю и региональной прокуратуре.

Суд признал Падуна виновным и приговорил к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

Как ранее сообщалось, подсудимый утверждал, что его экс-жена вела аморальный образ жизни, а в тот день сама на него накинулась. Однако следствие опровергло эту версию.

Взято отсюда