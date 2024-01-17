Суд принял иск на Ивлееву и МТС на 1 млрд рублей за скандальную вечеринку

Таганский суд Москвы принял коллективный иск к Ивлеевой и МТС

Таганский суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к телеведущей Анастасии Ивлеевой с требованием выплаты 1 млрд рублей компенсации морального вреда за “голую вечеринку”. Соответчиком по иску заявлено ПАО “Мобильные телесистемы” (МТС), сообщает ТАСС.

“Таганский районный суд зарегистрировал исковое заявление Иншакова А. И. и лиц, присоединившихся к нему (иску – прим. ТАСС) к Ивлеевой А. В. и ПАО “Мобильные телесистемы”, – отметил собеседник агентства.

Ранее Хамовнический суд Москвы отказал заявителям в принятии иска, поскольку ответчик не проживает на территории района Хамовники. Истцы указывают, что своими действиями по организации и проведению 21 декабря вечеринки в клубе “Мутабор” с участием множества звезд российского шоу-бизнеса, включая заслуженных и народных артистов России, Ивлеева причинила истцам существенные нравственные страдания. В связи с этим истцы просят суд взыскать с Ивлеевой компенсацию морального вреда в размере 1 млрд рублей, а также обязать ее в счет компенсации морального вреда перечислить указанную сумму в государственный фонд поддержки участников СВО “Защитники Отечества”. В иске также содержится требование запретить вести культурно-массовые мероприятия на территории России.

Сама Ивлеева пояснила, что скандальное мероприятие представляло собой презентацию фотографий, сделанных в 2022 году журналом Playboy. При этом главной задачей блогера, согласно постановлению о назначении ей 100 тыс. рублей административного штрафа, было привлечение спонсорских интеграций, а именно компаний МТС и “Золотое яблоко”.

Напомним, гостями “голой вечеринки” 21 декабря в “Мутаборе” были многие известные певцы и артисты, среди которых Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти, журналистка Ксения Собчак и другие. Одного из ее участников – рэпера Vacio (Николай Васильев) – задержали на 15 суток и оштрафовали на 200 тыс. рублей за мелкое хулиганство и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

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Взято отсюда