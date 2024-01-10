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Суд рассмотрит дело о гибели туристов на Алтае

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Суд рассмотрит дело о гибели туристов на Алтае

В Республике Алтай суд рассмотрит дело о гибели двух туристов, направлявшихся на Каракольские озера. Обвиняемым по делу проходит индивидуальный предприниматель, занимавшийся организацией туристических услуг, сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, в июле прошлого года на автодороге, ведущей от села Элекмонар к Каракольским озерам, опрокинулся автомобиль ГАЗ-66 с туристами. Один пассажир погиб на месте, второй скончалась в реанимационном отделении республиканской больницы. Травмы различной степени тяжести получили 12 человек, в том числе девять несовершеннолетних и водитель грузовика.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух человек). Обвинение предъявили индивидуальному предпринимателю, организовавшему тур. Расследование установило, что для поездки использовался автомобиль ГАЗ-66, который незаконно был переоборудован: в грузовике был заменен кузов, количество сидячих мест было увеличено. Кроме того, водитель, принятый на работу, не имел права управления транспортными средствами категории «D».

По делу заявлено два гражданских иска от потерпевших на общую сумму 10 млн. руб., в связи с чем на имущество коммерсанта наложен обеспечительный арест.

Кроме того, в декабре 2023 года по ходатайству регионального СК был заключен под стражу 41-летний водитель ГАЗ-66. Ему вменяется в вину нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц (ч. 6 ст. 264 УК РФ).

Взято отсюда.

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