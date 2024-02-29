Суд смягчил наказание виновному в смертельном избиении росгвардейца в баре Бийска

Фото: Виталий Барабаш

Решение Алтайского краевого суда не устроило обе стороны. В итоге кассационная инстанция изменила приговор в пользу осужденного

Кассационный суд изменил срок отбывания наказания тренеру по боксу Павлу Мамешину, которого ранее осудили за гибель Никиты Широбокова в одном из баров наукограда, сообщает “Банкфакс” со ссылкой на представителя матери погибшего Евгению Моссберг.

В сентябре 2023 года вступил в законную силу приговор в отношении Павла Мамешина. Алтайский краевой суд приговорил его к шести годам колонии строгого режима, выплате 1 млн рублей моральной компенсации матери погибшего, а также возмещению материального ущерба на 108 тысяч рублей.

Обе стороны обжаловали это решение. 29 февраля Восьмой кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел заявления и вынес решение. Изменения коснулись количества дней, проведенных в рамках мер пресечения. Так, в зачет времени, которое Мамешин провел в СИЗО, прибавили 28 дней, и исключили их из домашнего ареста. С учетом того, что два дня под домашним арестом равны одному дню в колонии, а содержание под стражей приравнивается один к одному, то срок отбывания в колонии сократился примерно на месяц. Таким образом, срок отбывания наказания уменьшился примерно до пяти лет и трех месяцев.

Напомним, что изначально Павлу Мамешину вменяли ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), максимальная санкция по которой предусматривает до двух лет лишения свободы. По этой статье Бийский городской суд приговорил его к одному году ограничения свободы. Однако сторона обвинения с этим не согласилась и в апелляции убедила суд переквалифицировать дело на более жесткую статью.

Смертельная драка в одном из баров Бийска произошла в январе 2022 года. 31-летний Павел Мамешин, профессиональный боксер и тренер, нанес два удара по голове 29-летнему Никите Широбокову. Он служил в Росгвардии, но в тот день был не при исполнении. От ударов парень упал и ударился о кафельный пол . Он не оказывал сопротивления и попытался встать, но нападавший нанес еще один удар.

Через несколько дней потерпевший скончался в больнице от закрытой черепно-мозговой травмы.

Взято отсюда.

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