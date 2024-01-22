реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Суд в Москве взыскал с Киркорова 8 млн рублей задолженности по налогам

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Суд в Москве взыскал с Киркорова 8 млн рублей задолженности по налогам

Кроме того, артист выплатит государственную пошлину в доход бюджета города Москвы в размере 24 тыс. рублей

Мировой суд в Москве взыскал с певца Филиппа Киркорова почти 8 млн рублей налоговой задолженности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

“Мировой судья судебного участка № 374 Таганского района Москвы, рассмотрев заявление о взыскании задолженности, вынес судебный приказ о взыскании с Киркорова Филиппа в пользу инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по Москве задолженность за 2022 год по налогам и сборам в размере 7 972 985 рублей, а также государственной пошлины в доход бюджета города Москвы в размере 24 тыс. рублей”, – рассказала представитель суда.

Ранее, на прошедшей неделе, появилась информация, что артист также проходит одним из ответчиков по другому иску — на 1 миллиард рублей к участникам так называемой “голой вечеринки”. Истица — представитель “религиозного братства “Морозов-Златоуст”. Ее интересы в суде представляет Александр Морозов — руководитель этой организации. Ответчиками заявлены собственно организатор мероприятия Анастасия Ивлеева и некоторые из ее гостей: рэпер Vacío (Николай Васильев), Лолита, Филипп Киркоров и Дима Билан. С каждого из них истица требует по 200 миллионов рублей, пишет РИА Новости.

погода на 14 , точная погода на 10 дней ,

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Авто и дороги

Создание автобусного предприятия на базе Горэлектротранса обсудили в администрации Барнаула

22.01.2024

 Авто и дороги

МБУ «Автодорстрой» проводит противогололедную обработку тротуаров

22.01.2024

 Недвижимость и ЖКХ

Создание автобусного предприятия на базе Горэлектротранса обсудили в администрации Барнаула

22.01.2024

 Недвижимость и ЖКХ

МБУ «Автодорстрой» проводит противогололедную обработку тротуаров

22.01.2024

 Новости Алтай

Бийские росгвардейцы устроили конкурс на лучшую ледяную фигуру: посмотрите, что они налепили

22.01.2024

 Новости Алтай

Алтайские силовики обвиняют барнаульца в подготовке теракта. Мужчину заключили под стражу

22.01.2024

 Новости Алтай

Молодежный театр Алтая готовит к показу спектакль «Чучело» по повести Железнякова

22.01.2024

 Новости Алтай

«Жадненькая торговля». Почему в Барнауле подорожали огурцы — ответ экономиста

22.01.2024

 Новости Алтай

Никакого пива после девяти. В Алтайском крае сняли с рассмотрения закон о продлении продажи алкоголя

22.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске