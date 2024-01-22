Суд в Москве взыскал с Киркорова 8 млн рублей задолженности по налогам

Кроме того, артист выплатит государственную пошлину в доход бюджета города Москвы в размере 24 тыс. рублей

Мировой суд в Москве взыскал с певца Филиппа Киркорова почти 8 млн рублей налоговой задолженности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

“Мировой судья судебного участка № 374 Таганского района Москвы, рассмотрев заявление о взыскании задолженности, вынес судебный приказ о взыскании с Киркорова Филиппа в пользу инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по Москве задолженность за 2022 год по налогам и сборам в размере 7 972 985 рублей, а также государственной пошлины в доход бюджета города Москвы в размере 24 тыс. рублей”, – рассказала представитель суда.

Ранее, на прошедшей неделе, появилась информация, что артист также проходит одним из ответчиков по другому иску — на 1 миллиард рублей к участникам так называемой “голой вечеринки”. Истица — представитель “религиозного братства “Морозов-Златоуст”. Ее интересы в суде представляет Александр Морозов — руководитель этой организации. Ответчиками заявлены собственно организатор мероприятия Анастасия Ивлеева и некоторые из ее гостей: рэпер Vacío (Николай Васильев), Лолита, Филипп Киркоров и Дима Билан. С каждого из них истица требует по 200 миллионов рублей, пишет РИА Новости.

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Взято отсюда