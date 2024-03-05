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Суд возобновил следствие по громкому делу уроженки Алтайского края Марины Раковой

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Суд возобновил следствие по громкому делу уроженки Алтайского края Марины Раковой

Марина Ракова Фото: Telegram-канал "Московские суды общей юрисдикции"

Марине Раковой вменяют несколько эпизодов мошенничества, в том числе о фиктивном трудоустройстве сотрудников Минобрнауки в РАНХиГС

Никулинский районный суд Москвы возобновил судебное следствие по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой и бывшего ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (“Шанинка”) Сергея Зуева, сообщил РБК.

Суд возобновил следствие в связи с тем, что не в полной мере были исследованы характеризующие данные.

Взято отсюда

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