Филипп Киркоров Фото: кадр видео vk.com/official_kirkorov

Долг у артиста накопился за 2022 год. Также он должен заплатить госпошлину. Судебное решение еще не вступило в законную силу

Мировой суд в Москве взыскал с певца Филиппа Киркорова почти 8 млн рублей долга по налогам, пишет РИА Новости.

Задолженность по налогам и сборам в размере 7 972 985 рублей накопилась у артиста за 2022 год, пояснили в суде. Также в доход бюджета Москвы он должен 24 тысячи рублей государственной пошлины.

Адвокат певца Александр Добровинский рассказал “Известиям”, что Киркоров порядочный и честный налогоплательщик, другое дело, что взгляд его бухгалтера “может расходиться со взглядом налоговой”.

“Если вторая инстанция оставит решение в силе, Филипп Киркоров его, естественно, немедленно исполнит. Я не занимался ни этим делом, ни этим процессом. Кстати, жаль. Может быть, и результат был бы другой”, — заключил звездный юрист.

Ране Филипп Киркоров решил пожертвовать гонорар жителям Белгорода, пострадавшим при обстрелах.

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