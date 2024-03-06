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Судебные приставы Алтайского края еженедельно проводят личные приемы в региональном филиале фонда «Защитники Отечества»

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Судебные приставы Алтайского края еженедельно проводят личные приемы в региональном филиале фонда «Защитники Отечества»

В рамках заключенного ранее соглашения о сотрудничестве судебные приставы продолжают работу с региональным филиалом фонда «Защитники Отечества».

На прошлой неделе с учетом актуальности возбуждения исполнительных производств достигнуто соглашение об осуществлении приема и оказания консультативной помощи социальным координаторам по вопросам, связанным с обеспечением законных прав участников, ветеранов СВО и членов их семей. Теперь совместные приемы граждан проходят по четвергам, с 11.00 до 13.00 часов, в филиале Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Алтайского края (г. Барнаул, пр-т. Ленина, 5), как в очном формате, так и в режиме видеоконференцсвязи.

Напомним, что в соответствии с частью 2 статьи 40 Федерального закона «Об исполнительном производстве» в отношении мобилизованных граждан, контрактников и добровольцев, принимающих участие в СВО, исполнительные производства приостанавливаются, и меры принудительного исполнения по приостановленным производствам не применяются. Исключением являются исполнительные производства по алиментным обязательствам, а также по обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца.

Судебными приставами – исполнителями Главного управления ФССП России по Алтайскому краю в отношении граждан данной категории за 2023 год приостановлено 5055 исполнительных производств.

Пресс-служба ГУФССП России по Алтайскому краю

Взято отсюда.

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