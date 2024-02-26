Судебные приставы помогли бийчанке сохранить прожиточный минимум

Сотрудник ведомства вынес постановление о сохранении суммы, равной прожиточному минимуму на счетах должника

Все больше должников пользуются правом защиты прожиточного минимума от взысканий по долговым обязательствам. Такую возможность им предоставляет федеральное законодательство, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Алтайскому краю

Так, в отношении жительницы Бийска в отделении судебных приставов было возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности по кредитным платежам в размере 485 тыс. руб. Для принудительного взыскания задолженности, сотрудники ведомства вынесли постановление об обращении взыскания на пенсию должника.

Бийчанка обратилась к судебному приставу – исполнителю с заявлением о сохранении заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума. Кроме того, она предоставила документы, подтверждающие у нее наличие дохода, и сведения об источниках данных денежных средств.

В результате заявление было удовлетворено, после чего сотрудник ведомства вынес постановление о сохранении суммы, равной прожиточному минимуму на счетах должника, и отправил его по месту получения дохода, а также в банк, обслуживающий гражданку.

Отметим, что за 2023 год почти 14 тыс. жителей из Алтайского края воспользовались правом на сохранение прожиточного минимума.

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Взято отсюда