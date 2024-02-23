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Судебные приставы посетили выставку репортажных фотографий из зоны специальной военной операции в Барнауле

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Судебные приставы посетили выставку репортажных фотографий из зоны специальной военной операции в Барнауле

В преддверии Дня защитника Отечества сотрудники Главного управления ФССП России по Алтайскому краю посетили выставку «По горячим следам СВО» фоторепортера Даниила Жданова в ГМИЛИКА.

Фотографии, представленные в экспозиции, были сделаны в 2022 году во время поездки на места боевых действий в города Донецк, Мариуполь, Северодонецк и посёлки Новолуганское и Верхнекаменское.

Даниил Жданов рассказал судебным приставам о поездке в зону спецоперации, о том, как создавались фотоистории. Все желающие смогли задать вопросы автору выставки.

По словам фотографа поездка в зону СВО с гуманитарной помощью укрепила его взгляды на ценность семьи, поддержки и тёплых человеческих взаимоотношений.

Сейчас Даниил Жданов признается, что если еще раз представится возможность отправиться в зону СВО в качестве фоторепортера, то он не задумываясь, поедет. А что касается сегодняшних снимков из горячих точек, то их однозначно стоит увидеть.

Пресс-служба ГУФССП России по Алтайскому краю

Взято отсюда.

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