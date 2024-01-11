Судебные приставы продолжают исполнять желания детей

Новогодние праздники прошли, но в воспоминаниях до сих пор звучат отголоски волшебства и веры в чудо.

Судебные приставы отделения судебных приставов Калманского района Главного управления ФССП России по Алтайскому краю в рамках акции «Ёлка желаний» исполнили мечты сразу троих детей из с. Калманка.

Аня Анисимова от судебных приставов получила скетч маркеры для рисования, Карина Карева сразу три набора для бисероплетения, а Роман Цибульский – мягкую игрушку и сладкий подарок.

Всероссийская благотворительная акция «Ёлка желаний» проходит в России уже не первый год. Цель данной акции – подарить счастливые мгновения и ощущение новогоднего волшебства детям, проживающих в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного минимума, детям, оставшимся без попечения родителей, ребятам с ограниченными возможностями здоровья.

Пресс-служба ГУФССП России по Алтайскому краю

Взято отсюда.

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