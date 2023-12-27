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Судебные приставы взыскали с должника уголовный штраф за совершенное преступление

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Судебные приставы взыскали с должника уголовный штраф за совершенное преступление

Судебные приставы взыскали штраф с руководителя организации за отказ передать лизинговой компании грузовой седельный тягач стоимостью более 3 млн. рублей.

В отделении судебных приставов Железнодорожного района г. Барнаула Главного управления ФССП России по Алтайскому краю находилось исполнительное производство о взыскании с гражданина уголовного штрафа.

Должностными лицами Главного управления было установлено, что организация приобрела в лизинг грузовой седельный тягач, но спустя некоторое время перестала вносить платежи по договору лизинга. Лизинговая компания обратилась в суд, по решению которого руководителя обязали вернуть транспортное средство. Руководитель организации решение суда не исполнял, автомобиль скрывал.

В результате мужчина привлечен к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 315 УК РФ (Злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда, а равно воспрепятствование его исполнению).

Судебный пристав – исполнитель уведомил должника о возбуждении исполнительного производства, вручил требование о необходимости исполнения уголовного наказания и предупредил, что в случае неуплаты долга в отношении организации будут применены меры принудительного исполнения, вплоть до замены уголовного штрафа реальным лишением свободы.

В результате принятых мер, штраф погашен в полном объеме.

Взято отсюда.

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