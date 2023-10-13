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Сын Пригожина пришел в полицию с наградным оружием отца

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Пистолет Фото: pixabay.com

Предполагается, что сын Пригожина хотел сдать оружие отца на хранение. Так, он принес в полицию три пистолета, среди которых оказалось два Glock 17

Сын основателя ЧВК “Вагнер” Евгения Пригожина Павел решил сдать наградное оружие отца. Он обратился в полицию 11 октября, сообщает “Фонтанка.ру”.

По предварительной информации, оружием оказались три пистолета: два Glock 17 без магазина и патронов, а также пистолет Beretta 92 с двумя магазинами и 30 патронами.

Предполагается, что Павел хотел сдать оружие на хранение. Однако оборотом оружие в РФ занимается не полиция, а подразделение Росгвардии.

Напомним, 24 июля в доме Евгения Пригожина обнаружили коллекцию оружия. Самым статусным в арсенале оказался именной пистолет Glock, который в качестве награды ранее вручил бизнесмену глава минобороны РФ Сергей Шойгу. Позже найденное оружие Пригожину вернули.

Источник

горняк новости
горняк локтевский

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