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Сыну алтайского вице-губернатора пришлось покинуть высокий пост в минприроды

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Сыну алтайского вице-губернатора пришлось покинуть высокий пост в минприроды

Кресло руководителя. Назначение. Вакансия Фото: pexels

Приказом министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края от 14 февраля текущего года Лукьянова-младшего уволили со службы

Сын вице-губернатора Алтайского края Александра Лукьянова покинул руководящий пост в структуре минприроды края из-за родственных связей, сообщает “Банкфакс” со ссылкой на ответ прокуратуры председателю Союза ветеранов войн, вооруженных конфликтов и СВО “Братство” им. Героя России Дмитрия Ерофеева Александру Ивасишину.

Напомним, ранее заместителя председателя правительства Алтайского края Александра Лукьянова привлекли к дисциплинарной ответственности, так как он якобы не уведомил губернатора о некоей личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей. Поводом для претензий к вице-губернатору могла стать работа его сына Александра Лукьянова-младшего в краевом минприроды, деятельность которого координирует зампред. Тогда в прокуратуре пояснили, что Лукьянов-старший “принимает меры к предотвращению конфликта интересов, который может возникнуть при принятии решений в отношении минприроды Алтайского края”.

В итоге власти все же решили, что у зампреда правительства действительно может возникнуть личная заинтересованность в данной ситуации, поскольку он согласовывает премию начальнику своего сына – врио замглавы краевого минприроды, начальнику управления природных ресурсов и нормирования Ларисе Казанцевой. Чтобы исключить конфликт интересов, Лукьянов-младший был уволен со службы. Он занимал пост замначальника краевого управления природных ресурсов и нормирования в структуре краевого минприроды.

Взято отсюда

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