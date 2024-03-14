«Суперполиклиника» и технологии VR в реабилитации бойцов: врач из Москвы оценила медучреждения Барнаула

Врач Московской больницы №52 Марьяна Лысенко обсудила с алтайскими коллегами развитие медицины

Главврач Дмитрий Денисов провел экскурсию по новому зданию поликлиники №14

12 и 13 марта в Барнауле с рабочим визитом побывала главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко. Она посетила новый корпус барнаульской больницы №3, госпиталь, где проходят реабилитацию участники СВО и оценила оснащение новой барнаульской «суперполиклиники». Подробности – в материале «Комсомолки».

Марьяна Лысенко

Новые технологии в реабилитации военнослужащих

Вместе с губернатором Алтайского края Виктором Томенко московский эксперт осмотрела новый корпус барнаульской больницы №3, построенный в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Там находится несколько диагностических блоков: рентгенологический, инфекционный, отделение с лечебными и диагностическими кабинетами, а также помещения функциональной диагностики.

С министром здравоохранения региона Дмитрием Поповым Марьяна Анатольевна приехала в Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн, где на сегодняшний день проходят реабилитацию 12 участников специальной военной операции. Недавно медучреждение модернизировали и оснастили современным оборудованием.

Тренажеры в госпитале ветеранов войн

В госпитале продемонстрировали, как проходят занятия на специальных тренажерах. Один из пациентов, проходящих реабилитацию, перенес несколько контузий. Сейчас мужчина жалуется, что его пошатывает при ходьбе. В его программу восстановления включили тренировки на мультисенсорном комплексе «Ревайвер». Результат достигается за счет совмещения виртуальной реальности и биологической обратной связи. Со стороны это похоже на игру. Пациент надевает VR-шлем, выбирает и погружается в виртуальную среду. Он может идти под дождем, забираться на гору или любоваться водопадом.

Тренажеры в госпитале ветеранов войн

– В этом время пневмомеханический модуль сенсорного воздействия запускает шагательный рефлекс. Происходит воздействие на зрительный, тактильный и звуковой анализаторы. Таким образом, у пациента идет пассивная реализация ходьбы, запускается формирование шагательного рефлекса для того, чтобы восстановить двигательную функцию, – объяснила психотерапевт Ольга Парамонова.

Тренажеры в госпитале ветеранов войн

Кроме того, в госпитале появились специальные тренажеры для тренировки памяти, внимания и координации. Востребована также «перчатка» для восстановления мелкой моторики.

Марьяна Анатольевна пообщалась с бойцами, проходящих лечение, и пожелала им скорейшего выздоровления.

– Безусловно, принципиально важно все, что касается помощи участников специальной военной операции, их семьям. У алтайских коллег опыт реабилитации накоплен с ранних послевоенных времен, и очень чувствуется глубокий профессионализм, – отметила главврач московской больницы.

Оборудование и кадры

Следующей точкой стало посещение недавно открывшейся новой барнаульской поликлиники №14. Экскурсию провел главврач Дмитрий Денисов. Новое медучреждение по адресу ул. Лазурная, 46 рассчитано на 900 посещений в смену. Поликлиника позиционирует себя как учреждение абсолютно нового формата. Впервые в крае на базе первичного звена здравоохранения в одном месте сконцентрированы поликлинические услуги, консультативные и высокотехнологичные диагностические службы.

Экскурсия по поликлинике №14

В ходе экскурсии Дмитрий Денисов акцентировал внимание на отделении лучевой диагностики, которое включает в себя два маммографа, флюорограф, рентгенаппарат и компьютерный томограф, а также показал работу эндоскопического отделения, откуда материалы напрямую отправляются в онкоцентр.

Кроме новейшего оборудования, по словам главврача, поликлиника приросла новыми кадрами.

– Профессиональное оборудование и условия работы способствуют возращению профессиональных кадров из частных медцентров. У нас появились и кандидаты медицинских наук, и доктора. В этой части мы приросли, – отметил Дмитрий Денисов.

Экскурсия по поликлинике №14

После экскурсии по поликлинике Марьяна Лысенко встретилась с коллегами из Алтайского края. Главный вопрос, который интересовал региональное медицинское сообщество, будет ли продолжен нацпроект «Здравоохранение». Кроме того, специалисты спрашивали про поддержку проблемных направлений, развитие отрасли в малых городах и небольших населенных пунктах.

– Конечно, коллеги ставят правильные вопросы. Безусловно, почти все они так или иначе, нашли отражение в том послании, которое президент озвучил к федеральному собранию и общими мазками обозначил все направления, которые будут развиваться в медицинской отрасли. Ну, а подробности, естественно, будут прорабатываться в соответствии с теми запросами, которые есть на местах на сегодняшний день, – прокомментировала Лысенко.

Экскурсия по поликлинике №14

В конце встречи московский эксперт призвала коллег активно взаимодействовать и давать обратную связь федеральному центру, а также обмениваться идеями и успешными практиками с другими регионами.

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов и главврач Московской больницы №52 Марьяна Лысенко

Справка КП

Под началом Марьяны Лысенко московская клиническая больница № 52 в 2020 году одной из первых начала спасать больных COVID-19. Указом президента РФ за особые трудовые заслуги, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусной инфекцией, Марьяне Лысенко присвоено звание Героя Труда Российской Федерации.

Марьяна Лысенко

Онкологи Барнаула внедрили новый способ снижения риска рецидива заболеваний (подробности)

Взято отсюда

14.03.2024