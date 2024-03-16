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Пластиковые окна в Горняке

Супруги Прусаковы вспоминают, как 60 лет назад было весело на их студенческой свадьбе

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Супруги Прусаковы вспоминают, как 60 лет назад было весело на их студенческой свадьбе

В отделе ЗАГС № 4 бриллиантовый юбилей отметили супруги Прусаковы Анатолий Степанович и Тамара Ивановна. Вот уже 60 лет они идут по жизни рука об руку в любви и согласии. Юбиляры познакомились в студенческие годы, когда учились в Алтайском политехническом институте. По вечерам в общежитии института устраивали танцы. Увидев там Тамару, Анатолий сразу сказал другу, что она будет его женой и пошел знакомиться. 14 марта 1964 года они поженились, друзья-студенты втайне от них организовали веселую студенческую свадьбу. «В частном доме у одного из друзей девушки каблуками ободрали весь свежевыкрашенный пол, веселясь и танцуя», – вспоминают супруги. Анатолий занимался легкой атлетикой и был чемпионом края по толканию ядра, удерживая рекорд много лет. Тамара занималась спортивной гимнастикой, выступая на краевых соревнованиях. Прусаковы достойно воспитали сына и дочь, которые подарили им трех прекрасных внучек. Большую часть своей трудовой деятельности Анатолий Степанович посвятил работе на Алтайском моторном заводе, был заместителем председателя профкома завода. Позже он создал предприятие «Алтайпрофиль» по производству пластиковых окон. Тамара Ивановна 33 года проработала в Алтайском государственном техническом университете доцентом кафедры «Экономика и организация труда». В памятный день супружеской паре вручили юбилейной свидетельство и поздравительный адрес Губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

Взято отсюда.

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