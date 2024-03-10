Супруги Снегеревы: «50 лет, как один миг»

Золотой юбилей совместной жизни отметили супруги Снегеревы Николай Яковлевич и Тамара Васильевна из села Новичиха. После окончания юридического института Николай Яковлевич приехал в гости к родственникам в село Токарево, там он и встретил Тамару Васильевну. С тех пор юбиляры не расставались. Брак зарегистрировали в бюро ЗАГС Новичихинского райисполкома Алтайского края. «50 лет, как один миг рядом с любимым человеком», – говорит Тамара Васильевна. Супруги достойно воспитали двух замечательных дочерей, у них три внука. Сотрудник отдела ЗАГС, с. Новичиха Оксана Минусова вручила супружеской паре юбилейное свидетельство о заключении брака и поздравительный адрес начальника управления юстиции Алтайского края Оксаны Грохотовой. Также супругов поздравила Татьяна Казанцева, председатель районного Совета ветеранов.

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