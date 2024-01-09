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Супруги Залевские отметили золотой юбилей семейной жизни

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Супруги Залевские отметили золотой юбилей семейной жизни

Золотую свадьбу отпраздновали жители села Залесово Виктор Станиславович и Антонина Леонтьевна Залевские. Супругов знают и уважают в районе, ведь они всю жизнь работали с людьми, были на виду. Виктор Станиславович работал в комсомольской и партийной организациях района, органах социальной защиты. Почти 20 лет был редактором газеты «Сельский новатор». Он до сих пор иногда летом выходит на работу в районку, чтобы подменить ушедших в отпуск коллег. Антонина Леонтьевна работала режиссером народного театра, начальником районного отдела культуры, вела театральную студию в школе. Оба они ветераны труда. Виктор Станиславович награждён медалью Алтайского края «За заслуги в труде». Юбиляры вырастили четверых детей: Владиславу, Олега, Диану и Викторию. У четы Залевских уже 10 внуков. В канун золотой свадьбы сотрудники отдела ЗАГС, село Залесово провели для юбиляров торжественную регистрацию.

Взято отсюда.

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