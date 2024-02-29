Рынок сладостей ожидает встряска: что говорят эксперты

29 февраля 2024, 09:0062Написать комментарий

Мы уже писали, что любителям шоколада во всем мире, а в России в особенности, придется несладко. Нам грозит небывалый дефицит какао-бобов, из-за которого цены на шоколад уже поставили исторические рекорды. Кондитеры готовятся подменять качественный шоколад пальмовым суррогатом, чтобы хоть как-то удовлетворить резко возросший спрос. Впрочем, эксперты рассказали MSK1.RU, что цены на пальмовое масло тоже растут. Подробности — в этом материале.

С начала прошлого года цены на какао выросли почти вдвое. Способствуют росту цен крайне неблагоприятные погодные условия, особенно Эль-Ниньо. Из-за этого снизилась урожайность в Кот-д’Ивуаре и Гане, где суммарно производится 60% какао-бобов — единственного сырья для настоящего шоколада.

Сначала проливные дожди затопили поля. Ливни привели к повсеместному опадению цветков какао, которые через 22 недели превращаются в ароматные стручки. Сезон дождей в Африке в прошлом году оказался самым влажным в нынешнем столетии, пишет Fox Weather.

Дождь также ускорил распространение грибкового заболевания под названием черная стручковая гниль, который только в Гане погубил десятую часть всего урожая. Качество выживших какао-бобов оказалось значительно хуже, чем в предыдущие годы.

Bloomberg пишет, что предприятия по переработке какао в Гане за последние месяцы были вынуждены становиться на простой из-за отсутствия бобов. Трейдерам пришлось спешно пополнять запасы и повышать цены, которые уже побили рекорды семидесятых годов. Всё это неизбежно скажется на стоимости угощений. Так описывает ситуацию компания Everstream Analytics, которая изучает глобальные цепочки поставок и анализирует рыночные риски.

— Потребители в Европе и США уже наблюдали рост цен на шоколадные изделия на 13% и 20% соответственно за последние два года, — цитирует Fox Weather главного метеоролога Everstream Analytics Джона Дэвиса. — В то время как спрос на шоколад остается высоким, повышение цен сопровождалось снижением объемов продаж шоколада. Даже в Швейцарии, стране-лидере по потреблению шоколада на душу населения, потребительские покупки снизились. Что говорить про Россию, где на душу населения шоколада потребляют в полтора раза меньше, чем в Швейцарии (8 кг против 12 кг).

Резкий рост потребления шоколада отмечался во время пандемии, согласно исследованию Grand View Research: люди стали запасаться упакованными и обработанными пищевыми продуктами. Кроме того, шоколад — это в том числе своего рода антидепрессант.

Руководитель Центра по сертификации «Ростест Урал» Екатерина Курбатова в беседе с MSK1.RU отметила, что на стоимость как дорогих, так и дешевых (суррогатных) сладостей в России окажет влияние повышение цен не только на натуральный шоколад, но и на пальмовое масло.

Любопытно, что пальмовое масло дорожает по той же причине, что и шоколад — из-за климатических катаклизмов. Эль-Ниньо вызвал ливни и засуху не только в Западной Африке, но и в Юго-Западной Азии — основном производителе пальмового масла. Фьючерсы на пальмовое масло в Малайзии (один из главных производителей и поставщиков в Россию) выросли почти на 5% в 2024 году после снижения на 11% в прошлом году.

— Поскольку пальмовое масло часто используется в производстве суррогатных шоколадных изделий и других сладостей как более дешевая альтернатива кокосовому или какао-маслу, повышение его стоимости приведет к увеличению производственных расходов, — сказала Курбатова. — Это, в свою очередь, может привести к росту розничных цен на эти продукты.

Эксперт считает, что в условиях повышения цен на основные ингредиенты производители могут искать способы снижения затрат, в том числе за счет увеличения использования заменителей и добавок. А это приведет к росту рыночной доли суррогатных сладостей.

Однако изменение рынка также будет зависеть от спроса со стороны потребителей. В ответ на повышение цен они могут предпочесть уменьшить потребление сладостей (шоколада в России на душу населения, по данным Statista Market Insight, потребляют, например, намного больше, чем в Германии, Франции и Великобритании). Россияне могут и переключиться на более дешевые альтернативы.

Курбатова также не исключает, что на рынке вырастет доля немаркированных суррогатных сладостей, особенно если потребители будут искать доступные варианты.

— Это может быть вызвано желанием производителей обойти нормативные требования и снизить затраты на упаковку и маркировку. Однако стоит учитывать, что такие практики могут повлечь за собой ужесточение контроля со стороны регулирующих органов, — считает эксперт.

Согласна с коллегой и Юлия Корчагина-Озджан, основатель «Академии бизнеса и стратегического маркетинга»:

— Производители шоколада вынуждены поднимать цены из-за их дефицита на мировом рынке. Плюс выросли расходы на упаковку и логистику, курс рубля за последний год заметно упал, — заявила она. — За год цены на какао-сырье выросли где-то на 30–35% в долларах, в рублях — более чем в два раза. Рынок сладостей разделится на две части. Всё натуральное станет дороже на 40–50%. А суррогатных сладостей станет больше раза в два: они будут с другими наполнителями, под которые начнут использовать иные ингредиенты.

В общем, 2024 год любителям шоколадных антидепрессантов в России вряд ли принесет облегчение. Может, пора переходить на изюм, пока он еще не подорожал?

Ранее мы поговорили с экономистами и производителями шоколада, чтобы выяснить, как отрасль будет справляться с «какао-кризисом».

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29.02.2024