Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Сувенирный магазин “Шишка Алтай” стал лучшим на Всероссийском конкурсе

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Сувенирный магазин "Шишка Алтай" стал лучшим на Всероссийском конкурсе

Фото: altsmb.ru

“Шишка Алтай” является активным участником выставочно-ярмарочных мероприятий всероссийского и краевого уровня. Торговая площадка работает уже более 7 лет

Магазин “Шишка Алтай” признали лучшим на Всероссийском конкурсе “Туристический сувенир” 2023 года, сообщили в управлении по предпринимательству Алтайского края.

Из 24 магазинов туристических сувениров в России, участвующих в финале конкурса, Гран-при отдали “Шишке Алтай”. Оценивался ассортимент, средний чек, а также взаимодействие с туриндустрией региона, программы лояльности и продвижение.

Магазин был признан лучшим в категории “Туристическая сувенирная лавка”.

Жюри оценили особенности работы торговой точки в аэропорту Барнаула, коллаборации с местными художниками и мастерами, а также создание и реализацию собственной марки “Алтай Традиция”.

Ранее алтайский врач-эндокринолог Алла Вигель получила награду на конгрессе “Национальное здравоохранение – 2023”.

Взято отсюда.

новости алтай сегодня последние , новости горно алтайска и республики алтай ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

Зимний дождь. Погода в Барнауле 14 января удивляет

15.01.2024

 Интересное

Фан-встреча Ольги Бузовой и зимний дождь. Что произошло в Алтайском крае 14 января

15.01.2024

 Интересное

Дотянуться до звезды, или как прошла фан-встреча Ольги Бузовой в Барнауле. Фото и видео

15.01.2024

 Новости Барнаул

Сноубордистка из Алтайского края завоевала серебро на международном «Кубке чемпионов»

15.01.2024

 Новости Барнаул

Консультацию психолога включили в базовую программу ОМС

15.01.2024

 Новости Барнаул

Сотрудников МЧС направили в Поспелихинский район из-за непогоды

15.01.2024

 Новости Барнаул

Пропавшего игрока баскетбольного клуба «Барнаул» ищут до сих пор

15.01.2024

 Новости Барнаул

ДТП с «перевертышем» произошло в Рубцовске

15.01.2024

 Новости Алтай

Что делать, если вам подарили собаку

15.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix