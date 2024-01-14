Сувенирный магазин “Шишка Алтай” стал лучшим на Всероссийском конкурсе

Фото: altsmb.ru

“Шишка Алтай” является активным участником выставочно-ярмарочных мероприятий всероссийского и краевого уровня. Торговая площадка работает уже более 7 лет

Магазин “Шишка Алтай” признали лучшим на Всероссийском конкурсе “Туристический сувенир” 2023 года, сообщили в управлении по предпринимательству Алтайского края.

Из 24 магазинов туристических сувениров в России, участвующих в финале конкурса, Гран-при отдали “Шишке Алтай”. Оценивался ассортимент, средний чек, а также взаимодействие с туриндустрией региона, программы лояльности и продвижение.

Магазин был признан лучшим в категории “Туристическая сувенирная лавка”.

Жюри оценили особенности работы торговой точки в аэропорту Барнаула, коллаборации с местными художниками и мастерами, а также создание и реализацию собственной марки “Алтай Традиция”.

Ранее алтайский врач-эндокринолог Алла Вигель получила награду на конгрессе “Национальное здравоохранение – 2023”.

Взято отсюда.

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