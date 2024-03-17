“Та самая дверь”. Ивлеева проголосовала на выборах президента

Блогер заявила, что вошла в ту дверь
Настя Ивлеева / Фото: t.me/ivleeva360
Настя Ивлеева проголосовала на выборах президента РФ и рассказала об этом в своем телеграм-канале.
Блогер выложила фотографию с избирательного участка. Его местоположение она не раскрыла.
“Та самая дверь”, – написала Ивлеева, подколов Филиппа Киркорова, после ее “голой” вечеринки заявившего, что ошибся проходом.
Напомним, что 17 марта проходит третий день выборов президента России. Избирательные участки будут работать с 8 часов утра до 20 часов вечера.
новости Алтайский
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