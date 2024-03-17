“Та самая дверь”. Ивлеева проголосовала на выборах президента

Блогер заявила, что вошла в ту дверь

Настя Ивлеева / Фото: t.me/ivleeva360

Настя Ивлеева проголосовала на выборах президента РФ и рассказала об этом в своем телеграм-канале.

Блогер выложила фотографию с избирательного участка. Его местоположение она не раскрыла.

“Та самая дверь”, – написала Ивлеева, подколов Филиппа Киркорова, после ее “голой” вечеринки заявившего, что ошибся проходом.

Напомним, что 17 марта проходит третий день выборов президента России. Избирательные участки будут работать с 8 часов утра до 20 часов вечера.

новости Алтайский



Источник