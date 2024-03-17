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“Та самая дверь”. Ивлеева проголосовала на выборах президента

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Блогер заявила, что вошла в ту дверь

"Та самая дверь". Ивлеева проголосовала на выборах президента

Настя Ивлеева / Фото: t.me/ivleeva360

Настя Ивлеева проголосовала на выборах президента РФ и рассказала об этом в своем телеграм-канале.

Блогер выложила фотографию с избирательного участка. Его местоположение она не раскрыла.

“Та самая дверь”, – написала Ивлеева, подколов Филиппа Киркорова, после ее “голой” вечеринки заявившего, что ошибся проходом.

Напомним, что 17 марта проходит третий день выборов президента России. Избирательные участки будут работать с 8 часов утра до 20 часов вечера.

новости Алтайский

Источник

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