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20 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Спустя все эти годы, интернет до сих пор переполнен спорами о возможной смерти Евгения Пригожина, основного фигуранта в различных интригах. Одним из ключевых аргументов стали прошлогодние слухи о его смерти в сходных обстоятельствах. События развернулись 10 октября в Африке, когда самолет лидера ЧВК внезапно исчез с радаров, вызвав разговоры о его гибели. Несколько дней спустя пресс-служба Пригожина опровергла информацию о его смерти. В связи с этим многие стали сомневаться в подлинности сообщений на августовский случай. Даже после проведения похорон в Санкт-Петербурге, не все верят, что Пригожина похоронили на Пороховском кладбище. Пишет “Царьград”.

Когда политтехнологу Евгения Пригожина предложили поставить свечу и помянуть “покойного”, тот заявил: “Я по живым людям свечи не ставлю”. С тех пор тайна жизни и смерти основателя ЧВК “Вагнер” обрастает новыми деталями, которые служат то доказательством мистификации его гибели, то опровержением. Попробуем же разобраться, почему главного оркестранта так настойчиво пытаются воскресить.

Мало кто верит в информацию о смерти Евгения Пригожина даже после официальных заявлений. Вероятно, постоянный поток улик, указывающих на незавершенность истории “Вагнера”, не позволяет обществу успокоиться. Вернемся же к первоисточникам мистификации и попробуем ответить на волнующий вопрос: “А жив ли Евгений Викторович?”.

Во-первых, известно, что у основателя ЧВК “Вагнер” было два самолета, один из которых потерпел крушение. Вопрос о том, находился ли Пригожин на борту разбившегося самолета в Тверской области, остается открытым. Несмотря на результаты экспертизы, подтверждающие его присутствие на бизнес-джете, информация о втором самолете, который улетел либо в Азербайджан, либо в Африку, возбуждает фантазию многих.

Во-вторых, полагается, что из соображений безопасности Пригожин никогда не сел бы в один самолет с Дмитрием Уткиным, командиром “Вагнера”, чтобы не подвергать риску всю частную военную компанию. Однако тело Уткина также было обнаружено на месте катастрофы.

В-третьих, существуют версии о том, что в разбившемся самолете на самом деле летел двойник, другой Евгений Викторович. По данным некоторых СМИ, этот человек родился в тот же день, что и основатель “Вагнера”, и сопровождал его в поездках, используя смену имени для маскировки.

В-четвертых, некоторые издания проводили параллели между авиакатастрофой в Твери и другим “крушением” самолета в Конго в 2019 году, где предположительно погиб Пригожин. Однако позже он опроверг слухи о своей смерти. Также в 2022 году распространилась информация о его гибели в Попасной, но и эти слухи были опровергнуты.

Данные с камер видеонаблюдения в аэропорту Шереметьево, куда прибыл второй самолет Пригожина, до сих пор не были опубликованы. Точно так же не раскрыты данные о людях, осматривавших самолет в день трагедии, 23 августа.

Очевидно, что вопросов больше, чем ответов. “Живым свечи не ставлю”. Много шума вызвали заявления музыканта, военного корреспондента Акима Апачева, который уверен, что смерть Пригожина в авиакатастрофе может быть ужасной инсценировкой, чтобы скрыть его в Африке, пока он вновь не понадобится стране.

Апачев указал на несколько аспектов, вызывающих сомнения в официальной версии происшествия. Во-первых, тело Пригожина так и не было обнаружено или, точнее, общественности не были представлены фотографические доказательства. Во-вторых, по словам Апачева, Пригожин и командир “Вагнера” Дмитрий Уткин никогда не летали на одном самолете. В-третьих, Пригожин был известен своими маскировочными техниками, такими как парики и накладные бороды, чтобы менять свой внешний вид.

Именно военный корреспондент рассказал о том, как предложил бывшему политтехнологу лидера “Вагнера” помянуть Пригожина спустя 40 дней после предполагаемой гибели, на что получил отказ с ответом: “Я не ставлю свечи по живым людям”. Так что символизм двух месяцев тоже вызывает вопросы.

Однако это не отменяет тот факт, что наследие Пригожина продолжает жить. “Музыканты” и дальше продолжают наносить удары против нацистов, и теперь они активны в Судане. СМИ, в том числе западное издание The Guardian, ранее сообщали о российских “оркестрантах”, которые ведут боевые действия против прозападных боевиков в зыбучих песках африканского континента. Эта новость также вызвала шквал обсуждений в сети, как и предыдущие признания “Вагнеров” о строительстве новых планов на благо российского народа.

Фото: Petrov Sergey/news.ru/Globallookpress

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Автор: glavred

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