И секрет блинчиков с дырочками

13 марта 2024, 14:0032Написать комментарий

Признаемся, что самый удивительный способ поесть блины мы встретили в одном из баров, когда в меню увидели настойку со вкусом блина и ревеня. Однако сейчас только середина масленой недели, и начинать ее с таких кулинарных изысков мы вам не советуем. А вот удивить родных и близких необычными блинами — самое время. Выбрали пять необычайно вкусных рецептов, которые не оставят никого равнодушным.

Царские блины

Чтобы почувствовать себя в эту Масленицу настоящим царем, можете приготовить блины, которые подавались на стол главе царской Руси.

В стакан теплого молока добавьте 50 граммов дрожжей и немного муки, а затем уберите в теплое место, чтобы образовалась жидкая опара. Затем влейте еще два стакана топленого молока, положите столовую ложку соли, две столовые ложки сахара, четверть стакана растопленного сливочного масла, пять яичных желтков. Замешайте полученную смесь и постепенно добавляйте муку до тех пор, пока не получится жидкое тесто. Отправьте его подняться еще раз.

Затем взбейте пять белков до образования пены. Когда тесто снова поднимется, добавьте в него взбитые белки. Перемешайте еще раз и начинайте печь ваши царские блинчики.

Блинчики морковные

А вы знали, что в блины можно добавлять овощи и фрукты? Таким рецептом на Масленицу точно можно удивить всех знакомых.

Для начала влейте в кастрюлю два стакана теплого молока и добавьте 40 граммов дрожжей, добавьте два стакана муки и перемешайте. Пока тесто всходит, сварите три средних моркови до мягкости в подсоленной воде и натрите на мелкой терке.

Отправьте морковь в тесто и смешайте, затем добавьте стакан гречневой муки, три стакана молока, три желтка, одну столовую ложку сахара, три чайные ложки соли и три сбитых белка. Смешайте всё полученное и отправьте в теплое место, чтобы тесто немного поднялось, а затем — жарьте.

Кстати, если вы не любите морковь, то можете смело заменить ее в этом рецепте на репу, тыкву и даже яблоко.

Блины гречневые заварные

Чтобы понять, чем отличаются заварные блины от обычных, нужно хотя бы один раз их попробовать — такие блинчики не только потрясающе выглядят и не рвутся, но и становятся особенно нежными.

Для начала возьмите три стакана гречневой муки и залейте ее тремя стаканами кипящего молока или воды, хорошо размешайте, чтобы не было комков. Накройте полученную смесь и дайте немного остыть. В другой таре смешайте дрожжи и стакан теплого молока, а затем их влейте в тесто и хорошо перемешайте.

Затем добавьте три чайные ложки соли, две столовые ложки сахара, три стакана пшеничной муки и еще три стакана молока. Хорошо перемешайте полученное тесто и дайте подняться ему в теплом месте.

За час до того, как вы начнете печь блины, добавьте в тесто три желтка и полтора стакана сметаны. Взбейте оставшийся белок трех яиц и также добавьте в тесто, осторожно размешайте и поставьте в теплое место, пока тесто не взойдет «как следует».

Розовые блины от Арины Родионовны

Если вы вдруг захотели почувствовать себя Александром Сергеевичем, которому любимая няня готовит блины, то этот рецепт специально для вас. Как уверяет в своих дневниках знакомая Пушкина, Александра Осиповна Смирнова, великий поэт мог съесть за раз до тридцати таких блинов. Проверить мы это уже не сможем, а вот попробовать их на вкус — запросто.

Для начала получим сок свеклы — именно он придаст блинчикам розовый цвет. В 19-м веке для этого свеклу протирали на терке, а затем выжимали, собирая полученный сок. Но в наше время вы можете измельчить свеклу в блендере и прогнать через марлю.

Тесто начинаем замешивать как всегда: разбиваем два яйца, взбиваем их с сахаром и солью, а затем добавляем молоко и тщательно перемешиваем. Затем, перед тем как начинать добавлять муку, отправляем в нашу смесь сок свеклы. Ну а дальше вы всё знаете — постепенно засыпаем муку, перемешивая тесто до однородности, оставляем на 15 минут, и можно жарить.

Несмотря на то, что блины получатся безумно вкусными, советуем не пытаться повторить рекорд Александра Сергеевича.

Десерт из блинов с клубникой

В этом блюде в первую очередь важна подача: такой клубнично-блинный рулет впечатлит гостей и родных своим видом, а затем — поразит своим вкусом. Для того чтобы его приготовить, нам понадобится:

Два яйца;

35 граммов сахара;

1/4 чайной ложки ванилина;

1/4 чайной ложки соли;

40 граммов растопленного сливочного масла;

100 граммов муки;

170 граммов молока;

несколько капель пищевого красителя;

250 граммов творожного сыра;

80 граммов сгущенки;

250 граммов клубники.

А как приготовить блинный десерт с клубникой — смотрите в нашем видео.

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Видео: Семен Громов

Бонус: в чем секрет блинчиков с дырочками?

Но если вы закоренелый консерватор и традиционалист, привыкший к классическим блинчикам на Масленицу, то спешим раскрыть вам секрет, как добиться аппетитного ажурного цвета и дырочек по всему блину.

Главный секрет — раскаленная сковородка. Если вы переживаете, что блин прилипнет, то смажьте сковороду кусочком несоленого сала. Это никак не отразится на вкусе, а блины не будут прилипать до конца готовки.

Ну а если коварные дырочки всё равно не хотят появляться на ваших блинах, то просто добавьте чайную ложку разрыхлителя в ваше тесто. Однако некоторые кулинары считают, что разрыхлитель может испортить вкус блинов, так что всё же советуем просто поставить сковороду на максимальный огонь и не наливать слишком много теста на один блин.

Взято Источник

13.03.2024