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«Такого я еще не встречала»: блогер столкнулась с мошенниками, а они ей заплатили — в чём подвох

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Ольга Платонова решила разобраться в новой схеме — рассказываем, в чем ее суть

«Такого я еще не встречала»: блогер столкнулась с мошенниками, а они ей заплатили — в чём подвох

Мы часто публикуем истории о том, как люди становятся жертвами телефонных мошенников. Читая их, кажется, что мы-то уж точно не попадемся на крючок обманщиков: «Центробанк, Сбербанк, куратор ФСБ? Ага, плавали, знаем». Стоит отдать должное тем, кто сидит по ту сторону — их фантазия безгранична. Только мы рассекретим очередную схему, как появляется новая. С необычным видом мошенничества столкнулась блогер Ольга Платонова. Она сразу поняла, что дело нечисто, но любопытство взяло верх — Ольга вступила в игру, чтобы разоблачить негодяев. Далее публикуем ее историю от первого лица.

В WhatsApp мне пришла стандартная рассылка, суть которой заключалась в дополнительном заработке. Частичная занятость, делать толком ничего не нужно: повышать посещаемость сайта, оценивать туры, отели, ставить отметки, писать комментарии, делать скрин и присылать его менеджеру, который ведет с вами диалог. Один скрин стоит 100 рублей.

На первом этапе менеджер присылает вам ссылку, вы по ней переходите, совершаете необходимые действия, делаете скрин, получаете деньги. Прежде чем переходить по ссылке, я поискала в интернете ее название — Travel.mts.ru. Такой сайт действительно существует, у компании МТС есть такой проект: бронь отелей и туров. Люди видят, что сайт настоящий, название компании вызывает доверие — все знают, что такое МТС.

Я решила, что буду очень внимательно следить за тем, что от меня хотят, чтобы меня не загипнотизировали, не заворожили, не изменили сознание. Перешла по ссылке, сделала четыре скрина, мне перевели 400 рублей. Первые несколько дней вы общаетесь с одним менеджером, выполняете однотипные задания, получаете деньги. Потом вас переводят на другого менеджера, а после — добавляют в чат Telegram, поздравляют с переходом на новый уровень. На момент моего пребывания там, количество участников составляло 12 человек: домохозяйки, декретницы и пенсионеры, воодушевленные легким заработком.

«Такого я еще не встречала»: блогер столкнулась с мошенниками, а они ей заплатили — в чём подвох

Я начала гуглить этот вид мошенничества и поняла, что он только набирает обороты. В интернете мало статей по такой теме — больше информации по классическим телефонным разводам, когда вам звонят представители спецслужб. Я нашла несколько материалов, где рассказывают о том, что происходит после добавления в группу.

Вы получаете новое задание: перейти по ссылке, зарегистрироваться на сайте, забронировать отель, прислать скрин с подтверждением. Люди за свои собственные деньги оформляют бронь. Нужно отдать должное мошенникам: после этого они действительно возвращают деньги и присылают «зарплату». Люди верят, им кажется, что всё по-настоящему.

Следующий шаг для тех, кто хочет вернуть еще больше денег и перейти на новый уровень, — более крупная бронь. Но после ее оформления и оплаты удаляют чат — все чаты, отовсюду. Всё. То есть несколько дней мошенники усыпляют бдительность «работяг», делают вид, что те действительно зарабатывают, платят им, а потом, получив некую сумму денег, исчезают.

«Такого я еще не встречала»: блогер столкнулась с мошенниками, а они ей заплатили — в чём подвох

Девушка, с которой я общалась, назвалась Варварой, но деньги мне присылал Ахмет. Я знаю, как искать обманщиков: заранее я заскринила фото и имя профиля, поискала по картинке — девушку на изображении зовут Сандра, она дизайнер. То есть они использовали картинку реального человека. Я написала в чат, сообщила, что раскрыла их, спросила: зачем вы обманываете, вводите людей в заблуждение? Меня сразу же удалили из чата, а следом пропало фото профиля Варвары.

Такого я еще не встречала — чтобы мошенники присылали деньги за работу. Получается, они притупляют бдительность, показывают, что им можно верить. А потом приводят тебя к оформлению крупной брони, ты это делаешь, отправляешь деньги — и тебя кидают.

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