Продажи машин восстанавливаются, китайские марки доминируют

В 2023 году в России продали более миллиона легковушек, что значительно лучше результатов плачевного 2022-го. Выжило большинство крупных автодилеров, расширился ассортимент импортируемых марок и моделей, потихоньку восстанавливается и местный автопром. Но насколько реалистична эта картинка? Ниже — краткий анализ авторынка, который показывает не столь радужную картину.

Один миллион — это много?

Это очень мало: даже в 2001 году в России продали более 1,4 миллиона автомобилей, после чего рынок непрерывно рос и к 2007-му перешагнул рубеж в 2 миллиона машин, а к 2008-му — остановился в шаге от 3 миллионов. Затем, после кризиса 2009 года, рынок снова быстро восстанавливался и вернулся к уровню 3 миллионов автомобилей в 2012-м. Но больше столь высоко он не забирался: после «крымской весны», в 2015 году, продажи упали почти вдвое, до 1,6 миллиона машин, и этот уровень стал среднестатистическим на все последующие годы. То есть нынешний миллион проданных автомобилей не дотягивает даже до показателей сравнительно депрессивного периода, включая и ковидные годы.

И быстрого восстановления эксперты не прогнозируют: так, аналитики «Автостата» считают более реалистичным увеличение авторынка в 2024 году на четверть, то есть примерно до 1,3 миллиона автомобилей, в лучшем случае — на 36%.

С учетом цен это успех

Но прошлый год был еще хуже (626 тысяч), и нынешний миллион проданных машин достигнут на фоне сюрреалистичных цен, которые росли весь 2023 год. Нынешняя система координат такова: самая дешевая модель, Lada Granta, стоит минимум 700 тысяч, топовые версии — около миллиона рублей, топовые — до 1,374 миллиона рублей. Lada Vesta в реальных комплектациях стоит от 1,6 миллиона рублей. Иномарки, представленные только китайскими брендами, начинаются от 1,75 миллиона, за моноприводный городской кроссовер просят 2–2,5 миллиона рублей, за семейный кроссовер 3–5 миллионов.

И если брать рынок в денежном выражении, то у него всё прекрасно: скажем, с 2015-го по 2019-й россияне тратили в среднем 1,8–2,5 триллиона рублей на новые автомобили, в 2023-м рынок установил новый рекорд, перешагнув рубеж в 3 триллиона рублей. Объем рынка на уровне 1 миллиона автомобилей еще в докризисные времена назывался экспертами минимальной рабочей величиной, а теперь ему помогает еще и увеличившаяся средняя цена, которая за десять лет выросла аж втрое — с 907 тысяч до более чем 3 миллионов рублей.

За чей счет банкет?

Почему россияне продолжают покупать автомобили, которые стоят на уровне квартир, прямо как в 90-е? Причин много: мы посвящали им публикацию «Слабоумие и кредиты». Влияют и возросшие зарплаты в ВПК, и заемные деньги, и негативные ожидания россиян. Ведь максима «завтра будет дороже» применительно к авторынку соблюдается уже два десятка лет. При этом в конце прошлого года на фоне очередного повышения ключевой ставки темпы продаж снизились, и некоторые компании снизили цены или ввели скидки. Впрочем, считать это тенденцией нельзя — негативные факторы, влияющие на цены, сохраняются.

Вместо корейцев — китайцы

Рынок изменился не только количественно, но и качественно. Lada Granta и Vesta лидируют, но в остальном — полная смена актерского состава. Скажем, самая популярная иномарка по итогам 2023 года — Haval Jolion тульской сборки. В нулевых за лидерство в этой категории боролись родственные Kia Rio и Hyundai Solaris, был звездный год у Renault Logan, а в конце нулевых процветал Ford Focus. То же в зачете марок: на место прошлых лидеров (Kia, Hyundai, Renault) пришла новая троица — Haval, Chery, Geely.

Доля китайских автомобилей, в том числе замаскированных под российские (например, «Москвич-3»), по итогам года превысила 50%. И это — не считая параллельного импорта. В доковидном 2019 году доля чайнабрендов в России составляла всего 2,4%, в ковидные времена выросла до 5–8%, но настоящий подарок марки из КНР получили с началом СВО. В 2022 году статистику еще «портили» остатки ввезенных иномарок, но к концу 2023 года из иномарок «старой школы» в топ-10 российского рынка на последнем месте оставалась только Kia. Если отбросить статистические погрешности, рынок в пропорции примерно 40:60 делят российские и китайские марки соответственно.

Росавтопром повторяет пройденное

Первые 20 лет XXI века правительство России боролось за развитие местной сборки автомобилей, пусть даже иномарок. К 2019 году иномарки российской сборки доминировали на рынке, занимая почти 64%. Российские бренды при этом имели почти втрое меньшую долю. Нынче всё иначе: доля иномарок российской сборки упала до 11%, из которых львиная доля приходится на успех тульского Haval (единственный иностранный автозавод, переживший кризис 2022 года). Зато импорт автомобилей, доля которого в 2019-м не превышала 14%, теперь разросся до 45%. С точки зрения росавтопрома мы откатились на десятки лет назад и начинаем заново путь, который проходили в начале нулевых.

Большая часть автозаводов простаивает: на паузе весь питерский кластер (Hyundai, Toyota, Nissan) и калужский Volkswagen, бывший завод Renault выпускает китайские автомобили в режиме отверточной сборки с шильдиком «Москвич», а калининградский «Автотор» — китайские машины под родными брендами (Kaiyi, BAIC, SWM). На 2024 год ряд предприятий обещает перейти на режим мелкоузловой сборки со сваркой и окраской кузовов, но это в любом случае еще очень далеко от уровня локализации условного Volkswagen Polo или Renault Logan, кузова которых штамповали из российского проката, а сложные детали двигателей отливали и обрабатывали в России.

И треть рынка, которую заняли российские бренды, — это тоже некоторое преувеличение, поскольку к исконно отечественным «Ладам» примешаны перелицованные «китайцы» под марками Evolute, Sollers, «Москвич»… Впрочем, у самого АВТОВАЗа дела идут неплохо: при отсутствии конкурентов в ценовой нише до 1,8 миллиона рублей осенью он перекрыл десятилетний рекорд продаж.

Параллельный импорт пошел на спад

Схему параллельного импорта ввели весной 2022 года ради наполнения российского рынка иномарками, но успешной она не стала. В 2023-м в разные месяцы доля параллельного импорта новых машин колебалась в районе 10% от общего объема продаж, а осенью на фоне растущих курсов валют, кредитных ставок и утилизационных сборов и вовсе стала падать. Сейчас очевидно, что «белый» импорт китайских автомобилей доминирует над параллельным.

На какие марки обратить внимание

Тройка иномарок-лидеров оформилась вполне четко: Haval, Chery и Geely занимают примерно треть всего рынка. А премию «Прорыв года», вероятно, стоило бы отдать марке Changan, которая представлена в России уже десять лет, но в 2023 году резко расширила модельный ряд, вывела бюджетный седан Alsvin и уверенно заняла четвертое место с годовым приростом 1700%.

«Москвичи» в столице выпускают уже год, и к осени они стали регулярно попадать в топ-10 самых популярных автобрендов. Раскачался и Tank, который пока представлен двумя моделями достаточно дорогих внедорожников. Хороший старт взял Jetour — дочерний бренд Chery.

Периодически вызов официально представленным брендам бросают «параллельные» иномарки: их суммарная доля невелика, но есть вундеркинды, например, китайские кроссоверы Lixiang в конце осени едва не пробились в топ-10 российского рынка. Среди электромобилей уверенное лидерство держит Zeekr, который также не поставляют в страну официально, но продают лучше, чем Evolute местной сборки.

В России появляются и марки со сложным генезисом, например, Jetta — по сути, это начальные модели Volkswagen, которые собирают в Китае на совместном предприятии с FAW. Вот тест-драйв самой доступной модели Jetta VA3.

Взято Источник

06.01.2024