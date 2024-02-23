Женщина ходила по врачам с жалобами на постоянную усталость и вялость, но у нее не находили патологий

23 февраля 2024, 15:0045Написать комментарий

Случай из практики петербургского врача-кардиолога может заставить задуматься о своем здоровье тех, кто считает себя здоровым, но испытывает такие симптомы, как усталость, отсутствие сил, вялость, постоянная сонливость.

Именно на них и жаловалась 66-летняя петербурженка, когда обошла чуть ли не всех врачей и оказалась на приеме у кардиолога. Оказалось, что проблема со здоровьем у нее и правда есть. Рассказывают наши коллеги из «Доктора Питера».

Когда пациент вроде бы здоров

Такие симптомы, как упадок сил, вялость и сонливость, могут быть признаками самых разных заболеваний. Именно поэтому 66-летнюю пациентку направили к терапевту, эндокринологу, на УЗИ сердца и сосудов. Анализы показали: гемоглобин в норме, гормоны в порядке, щитовидка работает без сбоев.

— Был немного повышен уровень холестерина, как и у многих в таком возрасте, а дуплекс выявил начальные признаки атеросклероза в шейных артериях, — рассказал в своем блоге кардиолог Константин Крулев. — Существенных патологий не обнаружили ни эхокардиограмма, ни УЗИ органов брюшной полости.

Кардиолог назначил пациентке холтеровское мониторирование — это непрерывная регистрация ЭКГ в течение 24 часов, один из методов функциональной диагностики сердечно-сосудистой системы.

— Не зря же она ходит по врачам. Какое-то неблагополучие в ее здоровье явно присутствует, — признаёт Константин Крулев. — Чего-то выдающегося я увидеть не ожидал, но результат холтера был совершенно ошеломительным. Пожалуй, такого ранее мне видеть ни разу не приходилось.

Оказалось, во сне женщина страдала от сильнейшего апноэ — кратковременной остановки дыхания во сне на 10–30 секунд.

— Всё время ночного сна у пациентки состояло из участков апноэ (остановок дыхания) и гипопноэ (что практически то же самое), чередовавшихся с глубоким дыханием, — рассказывает Константин Крулев. — Ночь вместо отдыха представляла для организма практически непрерывную борьбу за жизнь. Остановка дыхания, затем частые глубокие вдохи, чтобы восполнить недостаток кислорода, затем опять остановка дыхания. И так практически всю ночь.

Кардиолог направил женщину к сомнологу — вероятно, ей понадобится дыхательный аппарат СРАР для борьбы с нарушением дыхания. При остановке дыхания он нагнетает воздух в легкие, заменяя собственный вдох.

— Пациентка призналась, что готова спать хоть в водолазном костюме, если это поможет, — отмечает врач.

Чем опасно апноэ: факты

Чем чаще человек храпит, тем выше риск, что он пострадает (или уже страдает) от апноэ;

около 85% человек даже не подозревают, что с их дыханием во сне что-то не так;

апноэ может быть связано с повышенным риском развития опухолей мозга, шеи и молочной железы. Эту связь установили специалисты Американской академии медицины сна;

у людей с апноэ выше шансы столкнуться с тяжелыми формами коронавируса ;

; апноэ во сне — фактор риска ишемического инсульта, гипертонии, повторного сердечного приступа и аритмии.

Какие сны говорят о болезни

По словам сомнолога, клинического психолога, доктора медицинских наук Романа Бузунова, сны могут указывать на психологические или психические проблемы.

Роман Бузунов — сомнолог, терапевт, клинический психолог, заслуженный врач РФ, профессор, доктор медицинских наук.

— Например, часто бывает при посттравматическом стрессовом расстройстве, когда травмирующая ситуация постоянно всплывает в снах. Или повторяющийся сон с преследованием может говорить о тревожном расстройстве, хронических страхах, — добавляет сомнолог.

Частые кошмары тоже бывают связаны с проявлением тревожных расстройств, неврозов, поэтому требуют визита к психотерапевту. Кроме того, тревожные и кошмарные сновидения могут быть даже первыми признаками развивающейся болезни Паркинсона.

Повторяющиеся сновидения, в которых человек испытывает физическую боль или дискомфорт, свойственны при синдроме обструктивного апноэ сна: например, человеку может сниться, что он задыхается, тонет или его душат. А при ночных приступах стенокардии во сне он может видеть, как кто-то давит или наступает ему на грудь.

Взято Источник

23.02.2024