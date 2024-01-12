Собрали самые популярные мнения о задержании Антона Шеломенцева в одном месте

Новость об аресте заммэра Барнаула по дорожному хозяйству Антона Шеломенцева наделала в Сети немало шума. Резонансное дело второй день обсуждают во всех социальных сетях. Пока очарованные красотой чиновника дамы жалеют подсудимого, комментаторы сомневаются в подлинности следственных хроник. NGS22.RU собрал в одном месте самые популярные мнения о задержании Антона Шеломенцева в одну подборку.

Под публикацией о задержании в паблике VK «Инцидент Барнаул» барнаульцы написали более ста комментариев. Большинство горожан отмечает, что новость их не удивила:

— Кто бы сомневался. Благодаря таким замам-взяточникам нас до сих пор возят на ржавых ведрах, с дырами в полу и с дверями, залепленными картонками. Но зато исправно повышают плату за проезд, — пишет Юлия Васенина.

Об этом же написал пользователь Алексей Воронцов:

— Вообще не удивили. Знакомый работал в сфере пассажироперевозок, там без связей в администрации делать нечего.

Не менее распространено и мнение о том, что Антон просто ошибся. Многие вспоминают его как порядочного человека:

— Антоша, что же ты натворил. Весь город знает этого парня, и многие им гордились. Умный и смышленый. Но жадность таких и губит. Кошмар, конечно, — отмечает Антон Антонович.

Похожий комментарий оставил и гость портала NGS22.RU под нашим материалом о судьбе Шеломенцева:

— Знаю Антона как невероятно харизматичного, ответственного и амбициозного парня. Пусть у него всё сложится нормально, насколько это возможно.

Немало комментариев оставили женщины, очарованные внешностью молодого чиновника. Например, Тося Фанарь написала:

— А вообще-то симпатичный мужчинка. Такой хорошенький, рыженький, жаль, что таким негодяем, сволочью и преступником оказался.

На этот комментарий пользовательница Кристина Волкова ответила:

— Ага, ничего такой хулиган)

А под новостью о задержании Антона на портале наших новосибирских коллег пользовательница Наталья заметила схожесть внешних данных Шеломенцева с пятитысячными купюрами:

— Натурально рыжий дядька, такой хорошенький. Даже волосы под цвет пачек баблшика.

Помимо красоты задержанного, не менее активно обсуждаются его «заслуги» перед городом. ИА «Амител» недавно публиковал подборку самых важных проектов Шеломенцева. В комментариях горожане раскритиковали каждый из них. Например, гость сайта написал:

— Хороша служба в мэрии, что дослужился до ареста. При подъеме с Красноармейского на гору правый ряд разбит, яма на яме. С общественным транспортом совсем беда. Это просто издевательство над людьми. Новые трамваи так и не вышли на маршруты, на тротуарах гололед, летом на дорогах потоп.

Другой комментатор согласился с мнением гостя, но дополнил:

— Ничем Шеломенцев не запомнится, кроме взятки. Строить всё по нацпроектам — рутинная работа любого управленца.

А самый главный проект в карьере Шеломенцева — мост на Новом рынке — критикуют больше остальных. Незарегистрированный комментатор подготовил целый список недовольств:

— Номер один. По пешеходной части по нечетной стороне невозможно идти при мокром асфальте: попадают брызги и шлейф от больших авто. На прежнем мосту был высокий бордюр. Номер два. Слив воды с дороги предусмотрен через ливневку на тротуаре. Номер три. Сход с моста на тротуар нечетной стороны — задача не для слабонервных из-за сильного уклона у съезда к дому № 119, а сейчас там еще и очень скользко. Номер четыре. Не предусмотрели полосу для поворота на улицу Новоугольную, а место для этого есть.

Об этом же пишет и другой гость:

— Мост на Новом рынке — пример бездарного проектирования. Видимые косяки могут по пунктам перечислять как пешеходы, так и водители. А скрытые найдут специалисты.

В комментариях полно и тех, кто сомневается в подлинности следственной съемки. Люди находят странным, что на нескольких кадрах одного и того же обыска у Шеломенцева сильно меняется внешность. Например, комментатор с именем «Счастье мое» написал:

— У нас в стране нет ни одного региона, где проблем с дорогами бы не было. А вот что действительно странно, так это то, что в Сети ходит два ролика с задержанием. На одном ролике он с бородой открывает дверь квартиры. На втором его уже побрили, сняли с него олимпийку, переставили стол. Ничего не понятно, но очень интересно.

Еще чуть-чуть и видео загрузитсяКомментаторы находят видео с обысков неправдоподобными

Видео: пресс-служба алтайского следкома

Также считает и гость портала «Амик»:

— Мутное дело. На театральную постановку похоже. Задержание главного злодея в трусах, то он с бородой, то нет — общественность ликует. А еще месяц назад был главным героем на открытии нового моста. Странно это всё.

Антона Шеломенцева задержали 11 января. Он брал деньги у предпринимателя за покровительство. За шестизначные суммы он разрешал перевозить пассажиров, несмотря на то, что автобусы не вмещают весь пассажиропоток.

Антона задержали. В его доме и офисе провели обыски. А сегодня, 12 января, барнаульский решил арестовать Антона на 2 месяца. Ему предъявили обвинение по статье 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере).

На госслужбе Антон находился более десяти лет, с 2012 года. До этого он пару лет работал геодезистом. Ранее NGS22.RU рассказывал, где учился и как трудился подозреваемый в коррупции. А также публиковал список самых громких скандалов с участием Шеломенцева.

Взято Источник

12.01.2024