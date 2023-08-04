Такой день. 100 млн на ремонт лицеев и техникумов, ливни на выходных на Алтае

О главных событиях Алтайского края за 4 августа

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Из краевого бюджета на текущий и аварийный ремонт лицеев, техникумов и школ-интернатов выделят 100 млн рублей. О таком решении рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

В мэрии Барнаула предупредили жителей города и Алтайского края об ухудшении погоды на выходных, ожидаются ливни, грозы и усиление ветра. Людей призвали к осторожности и напомнили, что в случае происшествий нужно звонить по номеру 101 или 112.

Двухмесячный ребенок погиб, еще пять человек пострадали в ДТП в Бийском районе Алтайского края. Авария случилась ночью 4 августа на 41-м километре трассы К-11. По предварительным данным, 61-летний водитель Renault SR не справился с управлением и выехал на обочину, где авто перевернулось. Всего в машине было шесть человек, в том числе трое детей.

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