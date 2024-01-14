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Такой день. Ажиотаж на встрече с Бузовой и конец празднику на Сахарова

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Главные новости в Алтайском крае 14 января

Такой день. Ажиотаж на встрече с Бузовой и конец празднику на Сахарова

Фото: pxhere.com

В Барнаульском ТЦ Galaxy 14 января проходила встреча с певицей и блогером Ольгой Бузовой, которую организовал магазин парфюмерии и косметики. Горожане, чтобы посмотреть на звезду, собрались и заполонили торговый центр, не оставив свободных мест на этажах.

В Барнауле дорожники из-за непогоды перешли на круглосуточный режим работы. В ночь на улицы города выйдут 130 единиц техники.

Жителей и гостей города просят быть внимательными и аккуратными на дорогах. 

Коммунальщики в Барнауле приступили к разбору новогоднего городка на площади Сахарова. Дорожной службе предстоит разобрать искусственную хвою и демонтировать 12 ярусов металлоконструкций. В разобранном виде главный праздничный атрибут будет храниться на складе до следующего Нового года.

Новогодний городок на Мало-Тобольской продолжит работать для посетителей. 

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