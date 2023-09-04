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Такой день. Барнаул в проекте “Чистый воздух” и нервозная снежная зима с “перебором”

ГОРНЯК2201 mins

О главных событиях Алтайского края за 4 сентября

Фото: unsplash.com

На сайте госзакупок завершился этап подачи заявок от претендентов, которые готовы взяться за строительство нового терминала для аэропорта Барнаула. В результате до конкурса был допущен лишь один кандидат. По этой причине комиссия решила совсем отказаться от проведения этапа переговоров.

Депутат АКЗС Сергей Булаев рассказал, что никогда не видел такого неуважения к памяти наших предков, как на новоалтайском кладбище. Он напомнил, что содержанием кладбищ занимаются местные органы власти. В частности, в Новоалтайске есть комитет по жилищно-коммунальному, газовому хозяйству, энергетике, транспорту и строительству.

Барнаул стал одним из участников национального проекта “Чистый воздух”, который позволит получить федеральные средства, говорится на сайте правительства РФ. Краевая столица уже много лет пыталась поучаствовать в нацпроекте, но ее заявку каждый раз отклоняли. Рассказываем, что означает для Барнаула участие в “Чистом воздухе”.

Синоптики дали долгосрочный прогноз на осенне-зимний период, который ожидает Алтай. Сентябрь и октябрь будут на 1-2 градуса теплее нормы с незначительным дефицитом осадков. Ноябрь будет самым неприятным осенним месяцем. Зима будет беспокойная из-за колебаний температуры воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающих влияние на погоду планеты.

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