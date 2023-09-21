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Такой день. Барнаулец, пытавшийся отравить военных, и рост зарплат госслужащих - ГОРНЯК22
21.09.2023

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Такой день. Барнаулец, пытавшийся отравить военных, и рост зарплат госслужащих

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Такой день. Барнаулец, пытавшийся отравить военных, и рост зарплат госслужащих

ГОРНЯК2201 mins

О главных событиях Алтайского края за 20 сентября

Фото: unsplash.com

Экспорт сельхозпродукции из Алтайского края сохранится на уровне 2022 года, несмотря на погодные аномалии, мешающие аграриям в уборке урожая. Глава региона Виктор Томенко подчеркнул, что обстановка действительно сложная, однако запасы предыдущих сезонов и урожай этого года позволят не снизить уровень экспорта сельхозпродукции.

Зарплаты госслужащих в Алтайском крае с 1 октября вырастут на 5,5%. Самая оплачиваемая категория должностей – выборные. Больше всего получают главы городов и районов, а минимальную – депутаты. В Барнауле, например, эта сумма увеличится до 168 и 84 тысяч рублей соответственно. В городах поменьше: до 117 и 59 тысяч рублей.

В ФСБ по Алтайскому краю рассказали подробности уголовного дела, которое возбудили против жителя Барнаула, отравившего воду мобилизованным. Аmic.ru собрал все, что известно о резонансном случае.

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