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Такой день. Буря на алтайской турбазе и предложение объединить два Алтая

редактор01 mins

О главных событиях Алтайского края за 3 августа

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае буря с дождем перевернула домики на туристической базе в Завьялово. Инцидент произошел на базе “Соленое озеро”, неподалеку от базы “22 регион”. 

Туристка рассказала amic.ru, что погода изменилась резко – до внезапного урагана палило солнце. Ливень начался сразу, как она зашла в свой домик. Другие подробности читайте в нашем материале.

Депутат АКЗС Сергей Булаев вновь призвал подумать над возможностью объединения Алтайского края и Республики Алтай. Подтолкнули его к этому недавние трагические случаи, которые произошли в сфере оказания туристических услуг.

В Алтайском крае официально начался сезон торговли арбузами – сейчас они продаются практически на каждом углу. Чтобы отведать этой сладкой полосатой ягоды, барнаульцы  выстраиваются в очереди. В какую цену сейчас торгуют арбузами в Барнауле, откуда их везут и на какие нарушения идут продавцы торговых точек, выясняла корреспондент amic.ru Ирина Киселева.

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