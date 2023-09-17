ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Кадыров опубликовал видео на фоне слухов о своей смерти
Новости Алтай
Скончался известный актер и режиссер Александр Хван
Новости Алтай
ВСУ обстреляли деревню в Курской области – пострадали три человека
Новости Алтай
У жителя Алтайского края конфисковали ВАЗ за пьяную езду
Новости Алтай
Больше 40% россиян живут в одиночестве
Новости Алтай
Еще одна авария с участием мотоциклиста произошла в Барнауле

Коллекция категорий

Бизнес104 News
Здоровье120 News
Новости Алтай949 News
Новости Горняк174 News
Образование115 News
Общество207 News
Объявления76 News
Политика169 News
Спорт143 News
Платим за интересные новости!
объявления

Такой день. Целевики из колледжей и смертельная авария в Новоалтайске

ГОРНЯК2201 mins

Главные новости в Алтайском крае 17 сентября

Фото: pxhere.com

Стало известно, когда в Алтайском крае может выпасть первый снег. На данный момент эксперты не ожидают выпадения снега в конце сентября. Предварительные прогнозы указывают на то, что это маловероятно.

В ГИБДД прокомментировали смертельную аварию в Новоалтайске, произошедшую утром 17 сентября.

По данным правоохранителей, водитель автомобиля ВА3-21099 ехал на большой скорости, не справился с управлением и вылетел с дороги, после чего машина врезалась в опору ЛЭП.

В результате аварии 41-летняя женщина погибла на месте, водитель скончался по дороге в больницу в машине скорой помощи.

Медколледжи Алтайского края впервые заключили договоры с Минздравом на поставку целевиков. 

Барнаульский базовый, Бийский и Рубцовский медколледжи уже набрали таких студентов. На их обучение выделили 11,5 млн рублей. 156 выпускников смогут выбрать для себя место работы из списка учреждений, которые нуждаются в фельдшерах, медсестрах и акушерах. Три года после выпуска целевик должен будет отработать в системе.

Источник

Добавить комментарий

Related News