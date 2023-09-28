Такой день. Дата начала осеннего призыва и возможные назначения в правительстве Алтая

О главных событиях Алтайского края за 27 сентября

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Губернатор Виктор Томенко после своего переизбрания должен заново назначить руководителей органов исполнительной власти. Самостоятельно он может выбрать несколько вице-премьеров, министров культуры, строительства и ЖКХ, сельского хозяйства, соцзащиты, а также начальников управлений и департаментов. По информации агентства, некоторых из них Томенко начнет назначать уже на следующей неделе.

В Алтайском крае гендиректор АО “Эко-комплекс” предстал перед судом по обвинению в многомиллионной растрате. Следствие наложило арест на имущество обвиняемого общей стоимостью более 28 млн рублей. Дело направили в суд, подсудимому грозит до 10 лет лишения свободы.

В Алтайском крае подписали распоряжение об осеннем призыве, в котором говорится об остром дефиците призывников и намерениях уделить особое внимание гражданам, находящимся в длительном розыске. Осенний призыв в 2023 году пройдет с 1 октября по 31 декабря.

Депутаты АКЗС на сессии 27 сентября внесли изменения в закон “О порядке проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований на территории Алтайского края”. Поправки значительно расширяют перечень мест, где нельзя выражать свою позицию, и накладывают ограничения на организацию соответствующих мероприятий. Рассказываем, где и кому теперь нельзя митинговать.

Алтайское Заксобрание 27 сентября впервые реализовало новое полномочие по приглашению на сессию глав муниципалитетов. Первопроходцем новой для парламента практики стал глава Каменского района Иван Панченко, который представил депутатам информацию о деятельности администрации. Выступление руководителя района, который, к слову, считается одним из проблемных в регионе, породил бурную критику среди народных избранников. Подробнее – в материале amic.ru.

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